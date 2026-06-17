Las medidas del presidente Kast para enfrentar el hacinamiento en las cárceles de Chile

El convenio entre distintas carteras del Gobierno permitirá acelerar la construcción y ampliación de recintos penitenciarios para enfrentar el hacinamiento en las cárceles del país.

El presidente José Antonio Kast dio un paso decisivo para fortalecer las cárceles tras la firma de un acuerdo de cooperación entre los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Obras Públicas. La iniciativa busca acelerar la ejecución del Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria y aumentar significativamente la capacidad carcelaria del país.

El convenio firmado por el Mandatario permitirá agilizar la construcción de nuevos recintos penitenciarios, ampliar establecimientos ya existentes y avanzar en procesos de relicitación de infraestructura, con el objetivo de enfrentar problemas que afectan al sistema desde hace años, como la sobrepoblación de internos, el hacinamiento y el deterioro de las instalaciones.

Según informó el Ejecutivo, el plan proyecta la incorporación de más de 20 mil nuevas plazas penitenciarias hacia el año 2030. Para ello, contempla proyectos en diversas regiones del país, incluyendo iniciativas en Alto Hospicio, Antofagasta, Calama, La Serena, Valparaíso, Santiago, Rancagua, Talca, Ñuble, Los Ángeles, Biobío, La Araucanía, Valdivia y Puerto Montt.

Durante la ceremonia realizada en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina I, el Presidente Kast destacó que la modernización del sistema debe responder tanto a los desafíos de seguridad como a la necesidad de promover la rehabilitación de quienes cumplen condena.

El Mandatario señaló que el nuevo modelo penitenciario busca adaptarse a las complejidades del crimen organizado actual, pero sin dejar de lado las oportunidades de reinserción para quienes puedan reencauzar sus vidas tras cumplir sus penas.

Asimismo, enfatizó que el fortalecimiento de la infraestructura penitenciaria forma parte de una estrategia más amplia para reforzar el orden y la seguridad en el país, junto con medidas orientadas al control fronterizo y al combate de la delincuencia.

Con esta iniciativa, el Gobierno busca responder al aumento de la población penal y preparar al país para enfrentar los desafíos de seguridad de los próximos años mediante una red penitenciaria más moderna, segura y con mayor capacidad.