Vlado Mirosevic y Gastón Saavedra pidieron al Gobierno acelerar medidas para que la baja del petróleo se refleje en el precio de los combustibles.

Senadores de distintos sectores de la oposición solicitaron al Gobierno evaluar la reposición del Mecanismo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (MEPCO), luego de la reciente caída que ha experimentado el valor internacional del petróleo.

Los legisladores sostienen que este escenario abre una oportunidad para que las familias chilenas accedan a una reducción más significativa en el costo de las bencinas y otros combustibles.

El llamado fue encabezado por los senadores Gastón Saavedra y Vlado Mirosevic, quienes plantearon que el Ejecutivo debe actuar con la misma rapidez con que anteriormente modificó el funcionamiento del mecanismo.

El senador Mirosevic sostuvo que “de la misma manera que el Gobierno actuó rápidamente para eliminar el MEPCO, hoy corresponde actuar con la misma rapidez para reponerlo y aliviar el gasto de las familias chilenas”.

Según indicaron, la disminución de las tensiones en Medio Oriente y las expectativas de normalización en importantes rutas de transporte marítimo han contribuido a la baja del crudo en los mercados globales.

Parlamentarios presionan por el regreso del MEPCO tras descenso del valor del petróleo

Los parlamentarios señalaron que el MEPCO cumple un papel relevante al amortiguar las fluctuaciones internacionales de los combustibles, permitiendo que las variaciones de precios no impacten de forma abrupta a los consumidores.

En ese sentido, sostuvieron que la herramienta podría facilitar que la reducción observada en el petróleo se refleje de manera más rápida y efectiva en el mercado nacional.

Asimismo, destacaron que una disminución en el valor de los combustibles no solo beneficia a los automovilistas, sino que también puede generar efectos positivos en el transporte de mercancías y en los costos asociados a productos básicos. Por ello, insistieron en que el Ministerio de Hacienda evalúe medidas que permitan trasladar los efectos de la baja internacional al bolsillo de los hogares y contribuir a aliviar el costo de vida de la población.