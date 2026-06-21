Defensor de la Niñez reafirma que “no hay denuncias de trata” de niños haitianos

Adicionalmente, el abogado hizo hincapié en que el proceso de búsqueda “no se acaba solamente con encontrar a los niños y niñas, sino que debemos tener certezas de cuál es su situación real”.

En medio de la búsqueda que encabeza la PDI y en paralelo, municipios del país para localizar a niños haitianos cuyo ingreso al país contó con deficiencias, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille descartó que hubiese denuncias asociadas sobre trata de personas.

Un preinforme filtrado de la Contraloría alertaba de fallas de control en el acceso de niños haitianos al país en vuelos charter realizados en 2025, que podrían haber derivado en la vulneración de sus derechos. El último recuento dado a conocer por el Ejecutivo fue de 33 niños encontrados en buenas condiciones y con sus familias.

En conversación con el programa Estado Nacional de TVN, Quesille advirtió que este proceso de búsqueda “no se acaba solamente con encontrar a los niños y niñas, sino que debemos tener certezas de cuál es su situación real, si están o no gozando de los derechos de que son titulares, y efectivamente ver cuáles son las brechas que el sistema de protección integral”.

Junto con valorar que la fuerza de tarea del Gobierno para agilizar el traspaso de información a la PDI sea liderada por el Ministerio de Desarrollo Social, Quesille aclaró que “hasta ahora, por la información que manejamos, por la información también que ha venido de trata o tráfico u otro delito”.

Adicionalmente, el abogado defendió que su labor no se ha remitido únicamente a enviar oficios a instituciones ante situaciones de riesgo de menores de edad migrantes, sino que “tomamos casos efectivamente de niños y niñas víctimas de explotación sexual, presentamos las querellas correspondientes, tomamos conocimiento de situaciones complejas, incluso constituyéndonos en el aeropuerto”.