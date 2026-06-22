La Moneda rechaza sobrerreacción por niños haitianos: “Tenemos la obligación de preocuparnos por su bienestar”

AGENCIA UNO

Claudio Alvarado, biministro del Interior y Segegob, salió al paso de los diversos cuestionamientos recibidos por La Moneda para enfrentar la situación generada por la llegada de niños haitianos a principios de 2025.

Las principales críticas surgieron de la comunidad haitiana y alcaldes, que dieron cuenta del ímpetu mostrado por el Ejecutivo para apuntar a diversas hipótesis, como tráfico de menores, que fueron descartadas posteriormente por la PDI y el propio Gobierno.

Ante esto, Alvarado planteó que “cuando se trata de menores, de niños, nunca hay una sobrerreacción. Siempre tenemos todos la obligación de preocuparnos por su bienestar y en este caso específico saber dónde están, con quién están, cómo se encuentran y en caso de ser necesario, de qué manera ayudarlos y protegerlos”.

“Lo que ha hecho el Gobierno es simplemente tomar conocimiento a través de un informe de la Contraloría, de un problema serio y delicado que detectó que de 105 casos, 64 niños no fueron ubicados por la Contraloría y en función de ello se formó una fuerza de tarea, liderada por la ministra Wulf que a la fecha ha ido entregando resultados y gran parte de esos menores han podido ser ubicados y se ha constatado que están en buenas condiciones”, argumentó el titular de Interior.

En esta línea, Claudio Alvarado reiteró que “en ningún caso hay una sobrerreacción cuando se trata de una evidencia que nos entrega un organismo independiente como es la Contraloría respecto a la situación de menores”.

Junto con ello, descartó que La Moneda haya buscado sacar réditos políticos a la situación de los niños haitianos, indicando que “desde el primer instante, en este mismo pódium, les señalé de que el objetivo principal del Gobierno era el bienestar de los niños y yo mismo manifesté y señalé que no era el momento de los cuestionamientos políticos”.