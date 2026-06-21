Alcalde de Temuco eleva a 32 el número de niños haitianos encontrados en la comuna: aún restan seis

Ante los recuentos de los municipios, desde el Gobierno han advertido que no necesariamente corresponden a los menores que no pudieron ser ubicados por Contraloría.

De 21 a 36 se elevó el número de niños haitianos que fueron encontrados en la comuna de Temuco, Región de La Araucanía, que presuntamente corresponderían a parte de los 64 menores que la Contraloría no pudo ubicar, según reportó el alcalde local Roberto Neira.

El preinforme filtrado de la Contraloría alertaba de fallas de control en el acceso de niños haitianos al país en vuelos charter realizados en 2025, que podrían haber derivado en la vulneración de sus derechos. Pese a que la PDI es el organismo encargado de liderar la búsqueda, los municipios comenzaron a buscar en sus comunas y a dar sus propios recuentos.

Desde el Gobierno, no obstante, advirtieron que los niños hallados por los municipios no necesariamente corresponden a los 64 del listado de Contraloría. El último recuento dado a conocer por el Ejecutivo fue de 33 niños encontrados en buenas condiciones y con sus familias. También transmitieron que no hay denuncias de presunta desgracia asociadas.

“De los 38 casos que nos enviaron a nosotros, hoy día podemos decir en el último reporte (…) hemos podido contactar a 32, de los cuales hemos podido realizar ya casi la totalidad de las visitas domiciliarias que queremos terminar este mismo fin de semana”, precisó el alcalde de Temuco este domingo. También acotó que quedan seis niños por encontrar, de los cuales dos cambiaron de domicilio a otras regiones.

“Por la información que hemos recibido, la comunidad haitiana está muy dolida con este tema, está muy complicada. Nosotros vamos a tener una reunión con ellos porque he convocado a una mesa de trabajo a las 8 de la mañana, para recabar la información completa de todos los estamentos. Debo decir que en esta búsqueda realizada la comunidad haitiana ha colaborado también, a través de nuestra Oficina de Migrantes”, zanjó.