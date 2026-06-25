Qué se sabe de la salida del seremi de Agricultura de Arica tras el test de drogas realizado por el Gobierno

Con esta salida, ya son 23 las autoridades que han dejado sus cargos durante los primeros tres meses del gobierno de Kast.

El Ministerio de Agricultura confirmó la salida del seremi de la Región de Arica y Parinacota, Jorge Heiden Campbell, luego de que la autoridad regional se sometiera al test de drogas impulsado por el Gobierno para secretarios regionales ministeriales.

A través de un comunicado, la cartera informó que aceptó la renuncia de Heiden, la que se hizo efectiva de manera inmediata. No obstante, el ministerio no entregó detalles sobre el resultado del examen ni precisó si la decisión estuvo relacionada con el contenido del test.

Qué se sabe de la salida del seremi de Agricultura de Arica

La renuncia ocurre en medio del proceso de aplicación de exámenes de drogas a los seremis del país, una medida anunciada por el Ejecutivo como parte de su agenda de probidad y transparencia.

Sin embargo, desde el Gobierno evitaron informar si el examen arrojó un resultado positivo o si existió otra razón que motivó la salida de la autoridad.

De acuerdo con distintos antecedentes, antes de que se oficializara su salida, Heiden envió un mensaje a funcionarios de la Seremi señalando que había presentado su renuncia debido a una oferta laboral en Estados Unidos.

Tras la dimisión, el Ministerio de Agricultura aseguró que continuará con normalidad el funcionamiento de la cartera y dará continuidad a las políticas públicas en la región.

Con esta salida, ya son 23 los secretarios regionales ministeriales que han dejado sus cargos desde el inicio de la actual administración, por distintos motivos, entre ellos renuncias personales, cuestionamientos a sus nombramientos y otras situaciones administrativas.