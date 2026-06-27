El mensaje que Kast le dedicó a Petro tras crítica por altercado con una mujer en La Araucanía

El registro de lo ocurrido en Villarrica se viralizó en redes sociales y llegó a los ojos del mandatario colombiano, quien cuestionó el actuar de su par chileno.

El presidente José Antonio Kast respondió la crítica que le dedicó su par de Colombia, Gustavo Petro, a raíz del altercado que tuvo con una mujer con su hijo en medio de su gira por la Región de La Araucanía.

En medio de un acto oficial en Villarrica, una madre rechazó darle la mano al mandatario, generando un tenso momento entre ambos, el cual quedó registrado y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Es así como Petro, a través de su cuenta en X, revisó el registro y le dedicó palabras a su homólogo chileno. “Esta forma de gobernar es de una línea que se quiere que domine toda América Latina. Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos“, consignó.

Fue, precisamente, al cierre de su gira por La Araucanía que José Antonio Kast abordó las declaraciones de Gustavo Petro y aseveró que “no corresponde“.

“Creo que no corresponde sus comentarios, pero cada uno es libre de expresar lo que siente“, agregó, destacando que “Colombia va en una transición ahora electoral y que requiere la preocupación completa de las autoridades de esa nación, para que sea una transición impecable como la que tuvimos nosotros también aquí en Chile”.