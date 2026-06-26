La Moneda defiende al presidente Kast tras discusión con niño: “Él es una persona cercana”

El hecho quedó registrado y fue ampliamente viralizado, lo que hizo incluso generó la reacción de su par de Colombia, Gustavo Petro.

AGENCIA UNO

La Moneda se refirió a la polémica discusión que enfrentó al presidente José Antonio Kast con un niño de 8 años y su madre en Villarrica, en la Región de La Araucanía, porque el menor no quiso saludarlo.

El hecho quedó registrado y fue ampliamente viralizado, lo que hizo incluso generó la reacción de su par de Colombia, Gustavo Petro, quien declaró que “esta forma de gobernar, es de una línea que se quiere que domine toda la América Latina. Cuando se lleva al poder la soberbia y el desprecio a la gente, la gente debe resistir para defender sus derechos”.

Por su parte, la ex candidata presidencial Jeannette Jara postuló que José Antonio Kast debe estar a la altura de su cargo.

“Hay que estar a la altura del trato con la ciudadanía adecuadamente. Y creo que así como el presidente Boric siempre tuvo mucha templanza y cariño para recibir las críticas y ser una persona receptiva, creo que ayer el presidente Kast dio cuenta de lo que es, una persona prepotente que se encarga de ponerse a discutir con un menor de edad. No me parece, me parece muy inadecuado”, acusó la otrora ministra del Trabajo.

Ante esto, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, descartó de plano que el presidente Kast se haya excedido en el tono empleado con el niño, dejando en claro que “he acompañado en múltiples oportunidades a terreno al presidente y es una persona cercana que recibe mucho afecto”.

“Él siempre está disponible a escuchar a las personas y, como siempre sucede cuando una autoridad, especialmente el presidente, está en terreno, existen personas que se acercan con intenciones de saludar, valorar su trabajo, felicitarlo, sacarse una fotografía y, por supuesto, también existen excepciones”, puntualizó Alvarado.