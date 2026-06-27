Republicanos se cuadran con el PNL y respaldarán proyecto de indulto general a uniformados condenados en el contexto del estallido social

Los parlamentarios cuestionaron que funcionarios se mantengan privados de libertad “por haber hecho exactamente lo que el Estado les ordenó”.

La bancada de diputados Republicanos anunció su respaldo al proyecto impulsado por el Partido Nacional Libertario (PNL) que busca un indulto general a uniformados condenados por hechos ocurridos en el marco del estallido social.

Sebastián Zamora, Javiera Rodríguez, Valentina Becerra, Enrique Bassaletti y Benjamín Moreno confirmaron que cuando la iniciativa sea discutida en la Cámara le entregarán su apoyo.

Junto con eso, cuestionaron que funcionarios se mantengan privados de libertad “por haber hecho exactamente lo que el Estado les ordenó“.

“Yo usé el uniforme y sé lo que es pararse frente a una turba que quiere quemarlo todo. Por eso me indigna ver a un funcionario preso por haber hecho exactamente lo que el Estado le ordenó”, señaló Zamora.

Para Bassaletti, quien es general (r) de Carabineros, el proyecto de indulto impulsado por el PNL “viene a poner las cosas en su lugar: que pague el que destruyó y que se respalde al que protegió. Lo voy a apoyar con todo, porque en esto no hay punto medio: o se está con los que cuidan a Chile o con los que lo quemaron”.

En tanto, la diputada Rodríguez explicó que el indulto particular es una facultad del Presidente de la República, pero el indulto general que se propone sí es competencia del Congreso.

“Ahí mi posición no admite ambigüedades, porque mientras a los violentistas se les premió con pensiones e indultos, a quienes sostuvieron el Estado de Derecho se les persigue. Esa lógica perversa la vamos a corregir”, aseveró.