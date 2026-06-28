Carmona (PC) se niega a desplegar militares en las calles: “No están hechas para la tarea de seguridad integral”

El timonel comunista planteó que antes de recurrir a las Fuerzas Armadas hay que agotar otras opciones, como agotar las capacidades de las fuerzas policiales.

El presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se distanció de la propuesta que surgió en los últimos días respecto a que militares se desplegaran en las calles para sumarse al combate contra la delincuencia.

La idea tomó fuerza en algunos alcaldes luego de la muerte de un niño de 12 años a manos de delincuentes, tras una encerrona que sufrió junto a su familia en San Bernardo.

“Sobre el debate que se ha abierto, yo creo que hay que buscar cómo los aparatos a cargo, tanto de prevenir como de combatir las manifestaciones de crimen organizado o de delitos de este tipo, son eficaces“, dijo el timonel comunista en el programa Estado Nacional.

En esa misma línea, sostuvo que “mientras no agotemos las capacidades que tengan las fuerzas policiales, el número, o sea, hay que aumentar la dotación, es más fácil aumentar profesionalmente desde el punto de vista de fortaleza de Estado. No una cosa transitoria, porque las Fuerzas Armadas no están hechas para la tarea de la seguridad integral“.

“Si no las hemos agotado, ¿por qué no se amplía la planta? ¿Por qué no se dota de más tecnología? ¿Por qué no se dota de más logística?“, se preguntó.

Además, antes de recurrir a los militares, Carmona aseveró que “primero tiene que haber una definición a concho de parte de las capacidades que tienen las policías. No me imagino que se cambie la nomenclatura y la definición del estatuto que tienen las Fuerzas Armadas para integrarle una función nueva“.