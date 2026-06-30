Fin de semana largo: ocho fallecidos y más de un centenar de detenidos por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas

El tercer fin de semana largo de lo que va del 2026 trajo consigo el fallecimiento de ocho personas en accidentes de tránsito y más de un centenar de personas detenidas por conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas.

De acuerdo con el último reporte emitido por Carabineros en la mañana de este martes, entre las 18.00 horas del viernes y las 23.59 horas del fin de semana largo derivado del feriado religioso de San Pedro y San Pablo, la institución policial contabilizó la salida de 424.506 vehículos desde la Región Metropolitana.

En el mismo periodo, personal policial efectuó 58.808 controles y fiscalizaciones vehiculares a nivel nacional. También se practicaron 15.012 alcotest y 213 narcotest. A raíz de estas fiscalizaciones, 155 personas fueron detenidas a nivel nacional: 111 conducían bajo la influencia del alcohol, 41 bajo los efectos de las drogas y tres por conducción temeraria.

En ese sentido, la institución policial registró 2.453 denuncias asociadas al exceso de velocidad, 650 por no utilizar el cinturón de seguridad y 185 por incumplir con los sistemas de retención infantil.

Por otra parte, hubo ocho personas fallecidas en siniestros viales a nivel nacional, la mayoría de ellas en la Región Metropolitana (cinco) y el resto en las regiones de Los Lagos, Los Ríos y de Coquimbo. Asimismo, se registraron 257 personas lesionadas, entre las que se contabilizan 51 con heridas graves, 17 menos graves y 189 leves