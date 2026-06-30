Secciones
Suscripción Revista D Papel Digital Newsletters
País

Fin de semana largo: ocho fallecidos y más de un centenar de detenidos por conducir bajo la influencia del alcohol o drogas

Adicionalmente, Carabineros contabilizó 257 personas lesionadas en siniestros vehiculares.

Foto del editor Paz Rubio
Paz Rubio

El tercer fin de semana largo de lo que va del 2026 trajo consigo el fallecimiento de ocho personas en accidentes de tránsito y más de un centenar de personas detenidas por conducir bajo la influencia del alcohol o de las drogas.

De acuerdo con el último reporte emitido por Carabineros en la mañana de este martes, entre las 18.00 horas del viernes y las 23.59 horas del fin de semana largo derivado del feriado religioso de San Pedro y San Pablo, la institución policial contabilizó la salida de 424.506 vehículos desde la Región Metropolitana.

En el mismo periodo, personal policial efectuó 58.808 controles y fiscalizaciones vehiculares a nivel nacional. También se practicaron 15.012 alcotest y 213 narcotest. A raíz de estas fiscalizaciones, 155 personas fueron detenidas a nivel nacional: 111 conducían bajo la influencia del alcohol, 41 bajo los efectos de las drogas y tres por conducción temeraria.

En ese sentido, la institución policial registró 2.453 denuncias asociadas al exceso de velocidad, 650 por no utilizar el cinturón de seguridad y 185 por incumplir con los sistemas de retención infantil.

Por otra parte, hubo ocho personas fallecidas en siniestros viales a nivel nacional, la mayoría de ellas en la Región Metropolitana (cinco) y el resto en las regiones de Los Lagos, Los Ríos y de Coquimbo. Asimismo, se registraron 257 personas lesionadas, entre las que se contabilizan 51 con heridas graves, 17 menos graves y 189 leves

Notas relacionadas