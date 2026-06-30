Hoy vence el plazo para pedir el Cupón de Gas: cómo solicitarlo y hasta cuándo se podrá usar

El plazo para canjearlo, ya sea de forma digital o presencial, vencerá el miércoles 30 de septiembre.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Hasta este martes 30 de junio está vigente el plazo para que los interesados soliciten el Cupón de Gas Licuado, a través del cual se les entrega un aporte directo de $27.000 por grupo familiar para la compra de este insumo.

De acuerdo con lo establecido en el Plan Chile Sale Adelante, están facultados para realizar este trámite quienes están inscritos en el Registro Social de Hogares y no superan el 80% de vulnerabilidad.

Además, aquellas personas que obtienen este beneficio cuentan con un plazo determinado para emplearlo en la compra del gas licuado en distribuidores adheridos.

Cómo solicitar el Cupón de Gas y hasta cuándo usarlo

Para acceder al subsidio, los beneficiarios deben ingresar al sitio cupondegas.gob.cl, iniciar sesión con su Clave Única y completar la respectiva solicitud.

Aquellas personas que hayan solicitado el aporte después del 13 de junio, podrán utilizarlo a partir del próximo martes 21 de julio.

A la vez, se precisó que el plazo para canjearlo, ya sea de forma digital o presencial y solo en las distribuidoras autorizadas, vencerá el miércoles 30 de septiembre.

Si el beneficiado decide usar el Cupón de Gas de manera digital, podrá hacerlo a través de la aplicación RutPay o la App BancoEstado, tras revisar el saldo disponible y canjeándolo al ingresar el RUT de la empresa distribuidora y el monto de la compra, tras lo cual se generará un código QR.

En caso de optar por la alternativa presencial, se puede obtener en cualquier CajaVecina, en la que se debe presentar el RUT del beneficiario e ingresar la clave de cajero automático (PIN), tras lo cual se imprimirá un comprobante que se deberá entregar al distribuidor de gas.

Hay que tener en cuenta que esta opción entrega un plazo de tres días para el uso del documento y, en caso de que exista una diferencia en el precio del balón de gas, se podrá pagar con efectivo o cualquier tarjeta bancaria.