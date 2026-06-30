Kast se reúne con Lula da Silva para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad e integración

La reunión se desarrolló como parte de la agenda internacional de José Antonio Kast en Paraguay, donde participa de las instancias oficiales convocadas con ocasión de la Cumbre del Mercosur.

El presidente José Antonio Kast sostuvo una reunión bilateral con su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, en el marco de su visita oficial a Asunción con motivo de las actividades de la Cumbre del Mercosur.

Según consignó Presidencia, “el encuentro permitió a ambos Mandatarios abordar materias de interés común para Chile y Brasil, así como intercambiar opiniones sobre los principales desafíos regionales y las oportunidades para fortalecer la cooperación bilateral en ámbitos económicos, comerciales, de seguridad e integración”.

La reunión con Lula se desarrolló como parte de la agenda internacional de José Antonio Kast en Paraguay, donde participa de las instancias oficiales convocadas con ocasión de la Cumbre del Mercosur, junto a los jefes de Estado y de Gobierno de los países miembros y asociados del bloque.

“La gira presidencial contempla una serie de reuniones bilaterales y actividades oficiales orientadas a reforzar la presencia de Chile en la región y promover una agenda de colaboración con los países vecinos, fortaleciendo los vínculos políticos, económicos y comerciales”, puntualizó Presidencia.