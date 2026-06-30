La Moneda confirma revisión de todas las pensiones de gracia otorgadas en el estallido social

El ministro (s) del Interior adelantó que desde el Gobierno creen que “hay muchas pensiones que no se justifican”.

El ministro (s) del Interior, Máximo Pavez (UDI), confirmó que reabrirán el sumario administrativo que revisaba las pensiones de gracia otorgadas durante el estallido social.

El sumario en cuestión fue abierto durante la administración de Gabriel Boric para determinar si existieron irregularidades en la entrega de este beneficio económico. Sin embargo, el proceso fue sobreseído y la Contraloría, tras revisarlo, determinó recientemente su reapertura.

“Esto es un proceso sustanciado por la gestión anterior y, por lo tanto, la Contraloría, en el contexto de esta revisión, se dio cuenta que el sumario adolecía de determinadas dificultades. En ese sentido, es una orden de la Contraloría“, reconoció Pavez desde La Moneda.

En ese sentido, Pavez precisó que en el proceso determinará eventualmente “las sanciones para aquellos funcionarios que entregaron pensiones de gracia en circunstancias que no correspondían: gente sin antecedentes médicos, gente a la que le faltaron documentos, que es el caso de nueve pensiones de gracia”.

La autoridad de Gobierno también explicitó que ya “hay una fiscal que está designada y tiene que trabajar con toda la libertad y con todos los medios necesarios para cumplir su tarea“.

“Cuando esté listo lo vamos a comunicar a la opinión pública, porque lo que nos interesa es que los recursos de los chilenos se utilicen bien, y nosotros creemos que acá hay muchas pensiones de gracia que no se justifican“, añadió.