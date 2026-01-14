El nuevo fuero que le permitió al diputado Calisto suspender la causa por fraude al fisco

El fiscal Hernán Libedinsky criticó la decisión del juez Mario Devaud y manifestó que se trata de “un tema sumamente cuestionable”.

El Juzgado de Garantía de Coyhaique suspendió este miércoles la formalización por fraude al fisco contra Miguel Ángel Calisto, pese a que fue desaforado en su condición de diputado, una decisión que confirmó la Corte Suprema en noviembre pasado.

La querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el parlamentario apuntó que entre 2018 y 2022 desvió asignaciones parlamentarias para fines no autorizados, generando un perjuicio por más de 100 millones de pesos.

La causa contra Calisto incluye también a su ex asesora parlamentaria, Carla Graf; el esposo de esta y amigo de Calisto, Roland Cárcamo, y Felipe Klein, ex consejero regional de Aysén y asesor del senador electo.

El nuevo fuero del diputado Miguel Ángel Calisto

El juez del Juzgado de Garantía de Coyhaique, Mario Devaud, decidió suspender la formalización contra el diputado Miguel Ángel Calisto, tras considerar que volvió a tener fuero luego de que resultó electo senador.

De hecho, durante la audiencia el magistrado le preguntó al parlamentario si renunciaba a la nueva protección derivada de su elección, ante lo que Calisto respondió que no, por lo cual decidió no proceder con la formalización.

El parlamentario aplaudió lo resuelto por Devaud y sostuvo que “esto nos deja en plena posibilidad de poder asumir como senador el próximo 11 de marzo y no nos inhabilita en nuestro ejercicio. El fuero es irrenunciable. Ya la Fiscalía solicitó el desafuero como diputado, aquí estamos en la formalización”.

Tras la determinación del juez, el fiscal Hernán Libedinsky la criticó y manifestó que se trata de “un tema sumamente cuestionable”.

“La posición nuestra es que no es procedente un nuevo fuero parlamentario, toda vez que los hechos que se le imputan al diputado fueron cometidos en el ejercicio de su cargo precisamente como diputado, y la protección que se brinda es a la función parlamentaria, indistintamente si es en calidad de diputado o de senador. Es decir, el fuero es uno solo“, argumentó.

En concreto, la causa podrá reabrirse solo después del próximo 11 de marzo, cuando Miguel Ángel Calisto preste juramento como senador.