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Política

Cadem: aprobación de Kast cae hasta el 38% y 84% pide que FFAA colaboren en seguridad ciudadana

Una parte mayoritaria de los consultados apuntó que la presencia militar en las calles aumentaría la sensación de seguridad.

Foto del editor Cristián Meza
Cristián Meza
AGENCIA UNO

La última edición de la encuesta Cadem mostró que la aprobación del presidente José Antonio Kast retrocedió 3 puntos y llegó a 38%, mientras la desaprobación del jefe de Estado se disparó hasta el 58%.

Por su parte, el 84% de los encuestados por Cadem está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas colabore en tareas de seguridad ciudadana.

En tanto, el 73% está a favor que apoyen a Carabineros y la PDI en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado, 79% con que pueden ayudar a recuperar el control en zonas tomadas por el crimen organizado y 69% con que la presencia de militares en las calles aumentaría la sensación de seguridad de las personas.

Respecto a la propuesta de los libertarios de indultar a uniformados condenados por diversos delitos durante el estallido social, el 51% está en contra que el presidente Kast entregue el beneficio, contra el 41% que está de acuerdo.

Además, los consultados por Cadem puntualizaron que la economía y el desempleo se consolidan como la prioridad número uno del Gobierno con 67% (+1pto). En ese sentido, 83% piensa que enfrentamos una emergencia laboral. Sobre las medidas más efectivas para enfrentarla, 37% cree que es el crecimiento de la economía, seguida por la inversión pública y privada con 33%.

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