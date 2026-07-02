Cadem: aprobación de Kast cae hasta el 38% y 84% pide que FFAA colaboren en seguridad ciudadana

La última edición de la encuesta Cadem mostró que la aprobación del presidente José Antonio Kast retrocedió 3 puntos y llegó a 38%, mientras la desaprobación del jefe de Estado se disparó hasta el 58%.
Por su parte, el 84% de los encuestados por Cadem está de acuerdo con que las Fuerzas Armadas colabore en tareas de seguridad ciudadana.
En tanto, el 73% está a favor que apoyen a Carabineros y la PDI en tareas de seguridad pública y combate al crimen organizado, 79% con que pueden ayudar a recuperar el control en zonas tomadas por el crimen organizado y 69% con que la presencia de militares en las calles aumentaría la sensación de seguridad de las personas.
Respecto a la propuesta de los libertarios de indultar a uniformados condenados por diversos delitos durante el estallido social, el 51% está en contra que el presidente Kast entregue el beneficio, contra el 41% que está de acuerdo.
Además, los consultados por Cadem puntualizaron que la economía y el desempleo se consolidan como la prioridad número uno del Gobierno con 67% (+1pto). En ese sentido, 83% piensa que enfrentamos una emergencia laboral. Sobre las medidas más efectivas para enfrentarla, 37% cree que es el crecimiento de la economía, seguida por la inversión pública y privada con 33%.