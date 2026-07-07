Escándalo en el tenis chileno: las causas judiciales que enfrenta el nuevo presidente y las renuncias que sacuden a la Federación

Querella por falsificación y presuntas estafas a jugadores, son parte de las acusaciones contra Milovan Kegevic, quien fue electo como nuevo presidente de la Federación de Tenis, cuya elección ha desatado una crisis en el organismo.

Una gran controversia sacude a la Federación de Tenis de Chile (Fetech) luego de la elección de Milovan Kegevic como nuevo presidente de la entidad. Causas judiciales y graves acusaciones son el epicentro del terremoto que ha generado su llegada al cargo (que aún no asume).

Su nombre se encuentra ligado a diferentes investigaciones por delitos como amenazas, lesiones, estafa, falsificación o uso malicioso de documento privado, asociación ilícita, ejercicio ilegal de la profesión, conducción en estado de ebriedad, obtención fraudulenta de créditos e infracciones aduaneras, según consignó T13.

Una de la indagatorias tiene que ver con una querella por falsificación de instrumento privado, a raíz de un presunto contrato de comodato usado para acreditar derechos sobre un recinto deportivo ubicado en Villa Alemana.

De acuerdo a la versión de los propietarios del reducto, aquel documento nunca fue firmado por ellos, situación por la cual tomaron la decisión de iniciar acciones legales contra Kegevic. La causa ya fue declarada admisible por la justicia. Según los denunciantes, el uso de ese contrato ha retrasado la entrega del inmueble y el desarrollo de un proyecto deportivo en el sitio.

Otro de los cuestionamientos contra el nuevo presidente de la Fetech tiene relación con su formación académica. De hecho, la universidad donde el directivo asegura haber obtenido su título profesional afirmó que su nombre y RUT no aparecen en los registros de la institución. Lo anterior es relevante considerando que para postular al cargo se debe contar con título profesional.

Las renuncias que desencadenó la elección del nuevo presidente de la Federación de Tenis

Tras su elección, cuatro directores de la mesa, incluyendo a quien había sido electo como vicepresidente, renunciaron. Se trata de Francisco Puelma, Cristóbal O’Ryan, María Eugenia Fernández e Iván Navarro.

Además, dirigentes y entrenadores de la Región de Valparaíso acusan irregularidades en la conformación de asociaciones deportivas que habrían apoyado su candidatura a la Fetech.

Bajo este contexto, el Instituto Nacional de Deportes (IND) confirmó al citado medio que está analizando los antecedentes para establecer su corresponde iniciar un proceso de supervigilancia respecto de la Federación de Tenis.