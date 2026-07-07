Megarreforma al TC: descoordinaciones en la oposición obligan al PPD y a la DC a golpear la mesa

Los diputados del Partido Socialista sorprendieron a sus pares de la oposición al decidir anticipadamente que llevarán la megarreforma al TC.

Que la bancada de diputados del Partido Socialista decidiera el lunes recurrir al Tribunal Constitucional para impugnar la invariabilidad tributaria de 25 años que el Gobierno propone para la megarreforma, no fue bien recibido en el resto de la oposición.

Según reveló El Mostrador, fue durante un almuerzo de los senadores socialistas que las diferencias quedaron al descubierto. Si bien había acuerdo de recurrir en algún momento al Tribunal Constitucional, la senadora Daniella Cicardini estimaba que este movimiento debía hacerse esta semana, a contrapelo de la timonel de la tienda Paulina Vodanovic. En paralelo, los diputados del PS acordaron de forma unánime dar a conocer el anuncio del TC esa tarde.

El almuerzo de los senadores terminó con una abrupta salida de Cicardini y con un posterior anuncio de parte del senador Juan Luis Castro (PS) de que también acudirían al TC. El anuncio sorprendió al resto de la oposición, pues en una reunión el lunes los timoneles de ese sector habían acordado reunirse con abogados constitucionalista este jueves precisamente para evaluar la opción de llevar la reforma emblema del Gobierno al TC.

DC y PPD golpean la mesa

“Queremos hacer un llamado al orden para dejar de lado los gustitos personales, de respetar la institucionalidad, de actuar seriamente, pero por sobre todo responsablemente en estos momentos cuando se discute esta megarreforma que sabemos es una mala noticia para la inmensa mayoría de chilenas y chilenos”, fue la postura del presidente de la DC y diputado, Álvaro Ortiz.

Ortiz, además, apuntó a que la maniobra del PS desconocía el acuerdo que habían tomado para reunirse el jueves y que pareciera ser parte de un conflicto interno del partido, que tenía como consecuencia que “nos estén acarreando a tener que estar haciendo esta petición y este llamado al orden”.

El timonel del PPD, Raúl Soto, explicitó que “esto es un llamado de atención y un llamado al orden al conjunto de la oposición. No podemos dar un triste espectáculo de división, de fraccionamiento ante una acción tan relevante respecto de un mal proyecto como esta megarreforma”.

Asimismo, recordó que “ninguna bancada tiene por sí sola las firmas suficientes para iniciar o anunciar una acción como esta de manera parcial”.

Los descargos de Castro

En conversación con Cooperativa, Castro desdramatizó el almuerzo en que se evidenciaron las divisiones, así como la decisión de ir al TC. “Esto es más viejo que el hilo negro: viene hace como un mes la discusión con los distintos actores de la oposición y también del mismo PS”, acotó.

También restó importancia a la necesidad de reunir 13 firmas. “No veo problema (…) En el comité del Socialismo Democrático somos 12. Faltaría una más y esa con seguridad va a estar en el otro comité que reúne a otros partidos políticos de oposición”, dijo.

Aún así confirmó que el requerimiento será presentado una vez que la megarreforma sea despachada. “Ahí es la oportunidad jurídica, según nos indican los expertos, de hacer esta presentación”, aclaró.