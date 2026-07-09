De los aplausos a las críticas: el giro de la derecha con el actuar de Contraloría tras dictamen contra Steinert

El respaldo del sector a Dorothy Pérez se ha comenzado a diluir tras el informe contra la exministra de Seguridad, donde el timonel de Republicanos y el presidente de la Cámara han manifestado reparos.

Un drástico giro ha tenido la derecha en torno a la Contraloría General de la República (CGR) que encabeza Dorothy Pérez. Esta semana dirigentes del oficialismo han salido a cuestionar al organismo tras el dictamen que emitió contra la exministra de Seguridad, Trinidad Steinert, lo cual también ha desatado inquietud entre personeros del mismo sector.

Así lo reflejó la exministra Karla Rubilar (ex RN), quien en diálogo con Radio La Clave cuestionó: “No puede ser que cuando Dorothy Pérez emitía dictámenes favorables al Gobierno, era aplaudida e incluso algunos la proyectaban como presidenciable. Hoy, porque un fallo no les gusta, la califican de política. ¡Las instituciones se respetan siempre!”.

Desde la oposición, el presidente del PPD, el diputado Raúl Soto, fue más allá y aseguró que existe una “operación política” del Gobierno junto al Partido Republicano “para deslegitimar o debilitar ciertas instituciones que son autónomas e importantes para nuestra democracia”.

¿Del amor al odio? Cómo la derecha mutó su postura sobre la labor de Contraloría

En octubre de 2025, la contralora general de la República, Dorothy Pérez, realizó una exposición sobre el cuidado y el buen uso de los recursos públicos en la XLVII edición del Encuentro Nacional de la Empresa (Enade). Ahí, recibió una gran ovación de parte de empresarios y políticos que asistieron a dicha instancia.

Su buena imagen, tanto en la ciudadanía como en la clase política, hizo que recibiera elogios transversales, sobre todo del entonces candidato presidencial José Antonio Kast. De hecho, el actual jefe de Estado ha destacado en reiteradas ocasiones su labor, como cuando reveló el uso fraudulento de licencias médicas por parte de funcionarios públicos.

Incluso, en enero de este año, la bancada de la UDI, liderada por Jorge Alessandri, emitió una declaración defendiendo a Pérez de los cuestionamientos de representantes de izquierda sobre las advertencias que la entidad hizo sobre el impacto fiscal que podrían tener los incendios forestales en el reajuste al sector público.

“Es absolutamente preocupante que se intente desacreditar o presionar de forma indebida a una autoridad autónoma, sólo por el hecho de estar cumpliendo con su deber constitucional”, expuso el ahora presidente de la Cámara de Diputados.

A lo que agregó: “Si están tan convencidos de que la contralora se excedió en sus atribuciones, lo que corresponde es que actúen con valentía política y presenten una acusación constitucional”.

No obstante, este respaldo ha comenzado a tener un vuelco en el oficialismo, luego de que el ente fiscalizador emitiera un duro dictamen conta Trinidad Steinert, donde señaló que actuó fuera de sus atribuciones al pedir información reservada a la PDI sobre una causa en curso.

Los cuestionamientos del oficialismo tras informe contra Steinert

El primero en cuestionar al órgano fue el propio Jorge Alessandri, quien llamó a tener “ojo con Contraloría”, ya que en el dictamen “está dando una opinión sobre una persona de confianza pública”. En este sentido, planteó que “se está pasando de sus atribuciones”.

“Ha sido maravillosa la Contraloría en muchas cosas, nos ha permitido detectar el fraude de licencias médicas, pero recordemos que el poder político está en los ciudadanos electos, que es el Congreso y el Presidente de la República”, añadió.

A estas críticas se sumaron las del timonel del Partido Republicano, Arturo Squella, quien aseveró en Radio Agricultura que “hace tiempo veo algunos excesos en el plano de las atribuciones de la Contraloría“.

Por ello, planteó revisar las atribuciones del ente contralor: “A mí me gustaría revisar si es correcto que tanto el poder como el ejercicio de un rol tan importante descanse en una sola persona, o si debiéramos hablar de un órgano colegiado”.