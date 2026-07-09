Países Bajos autorizó su extradición: la condena que deberá cumplir Karen Rojo en su regreso a Chile

La exalcaldesa de Antofagasta, desde su detención en julio de 2022, se encontraba recluida en la cárcel de Utrecht.

A cuatro años de su escape, Países Bajos autorizó la extradición de la exalcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo. Dicha información ya fue informada desde el Ministerio de Relaciones Exteriores a la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Será la Interpol Santiago la encargada de coordinar el equipo que viajará al país europeo para custodiar el regreso de Rojo a Chile.

Así, la exjefa comunal deberá cumplir una condena de cinco años de cárcel luego de que en 2022 la Corte Suprema confirmara su sentencia por fraude al fisco y negociación incompatible tras comprobarse su responsabilidad en la contratación irregular de una consultora con fondos públicos durante su segunda gestión, la cual no alcanzó a finalizar.

Al conocer la decisión del máximo tribunal, escapó de Chile y se instaló en Países Bajos, donde fue detenida en julio de 2022, gracias a una orden de captura internacional. Desde entonces ha estado recluida en la cárcel de Utrecht.

En su regreso al país tras confirmarse su extradición, Karen Rojo será ingresada al Centro Penitenciario Femenino de Santiago, pero según informaron las autoridades, su tiempo tras las rejas en la prisión neerlandesa será descontado de su condena. Aún así, su defensa aún tiene la posibilidad de presentar nuevos recursos.