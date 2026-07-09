La escapada nocturna que terminó con subcomisario de la PDI internado en el Hospital de Carabineros

Rodrigo Silva, quien se parapetó en un edificio de Las Condes, se encuentra fuera de riesgo vital.

Nuevos detalles se conocieron respecto a lo ocurrido con el subcomisario de la Policía de Investigaciones (PDI), Rodrigo Silva, quien durante la madrugada fue internado en el Hospital de Carabineros.

El vuelco en su caso ocurrió 24 horas después de que se parapetara en un edificio en Las Condes, donde rompió un ventanal para denunciar que lo iban a matar debido a su intento de denunciar hechos de corrupción en la institución.

Según información recopilada por Radio Biobío, Silva se encontraba en su casa la noche de este miércoles cuando a eso de las 23:19 horas logró burlar la custodia de Carabineros para escaparse en dirección desconocida.

Al percatarse de lo ocurrido se inició un operativo para dar con su paradero. Pero horas más tarde, el propio subcomisario de la PDI regresó al domicilio e ingresó por una ventana. Es ahí donde sufrió cortes en el cuello y en su muñeca izquierda, por lo que tuvo que se trasladado al centro asistencial de manera urgente, y actualmente se encuentra fuera de riesgo vital.

Se estima que la escapada nocturna de Rodrigo Silva habría ocurrido luego de que su esposa solicitara que fuera internado en un recinto médico, a raíz de todo lo que había vivido.