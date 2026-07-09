Entel es reconocida como empresa líder en sostenibilidad en Ranking de Sostenibilidad Empresarial Brinca-UAI 2026

La compañía se posicionó en el primer lugar de su industria gracias a su equilibrado desempeño en los frentes ambiental, social y de gobierno corporativo, éxito que hoy se materializa a través de su compromiso “Conciencia en Todas” y las iniciativas ligadas a él.

La compañía se posicionó en el primer lugar de su industria gracias a su equilibrado desempeño en los frentes ambiental, social y de gobierno corporativo, éxito que hoy se materializa a través de su compromiso “Conciencia en Todas” y las iniciativas ligadas a él.

Esta es la segunda vez que Entel obtiene este galardón. En 2024 la compañía fue reconocida por su iniciativa “Recambio 2G”, la cual se enfocó en reducir la brecha digital en personas mayores de zonas aisladas, ofreciendo equipos modernos tras el apagado de la red 2G. Además, minimizando el impacto medioambiental de todos los equipos que quedaron obsoletos.

Al respecto, la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano, señaló que “recibir este reconocimiento nos llena de orgullo y demuestra que vamos por el camino correcto. Ya en 2024 fuimos destacados por el trabajo que realizamos con el apagado de la red 2G, y volver a liderar hoy nuestra industria es un gran honor. Además, valida todas las iniciativas que estamos impulsando en la actualidad para impactar positivamente en nuestro entorno”.

El liderazgo de la empresa se sustenta fuertemente en su compromiso “Conciencia en Todas”, que busca promover la responsabilidad en lo digital, social y medioambiental, y engloba las diferentes iniciativas de la compañía en temas como el bienestar digital, la economía circular y la inclusión tecnológica.

Este compromiso se materializa en diversas acciones de alto impacto a lo largo de Chile. Una de ellas es el Fondo 55+, que en su segunda versión destinó $360 millones para reducir la brecha digital en personas mayores. Asimismo, destaca el Programa Primera Respuesta, con el cual se apoya a las comunidades ante situaciones de emergencia, e incluye el COE (Centro de Operaciones para Emergencias), un camión especialmente diseñado para entregar conectividad, apoyo y coordinación en contextos de catástrofes naturales y contingencias graves. También, la ruta “Conciencia en Todas: Recicla – Reutiliza” recorre el país con dos camiones itinerantes, recolectando aparatos electrónicos en desuso.

“Como empresa de tecnología y telecomunicaciones, queremos generar una real conciencia sobre la forma en que incorporamos el mundo digital en nuestro día a día. La tecnología nos ofrece muchísimas herramientas para nuestro beneficio, y nuestro compromiso es acompañar a las personas para que siempre sepan sacarle el mayor provecho”, concluyó Florenzano.

Conoce más sobre el compromiso “Conciencia en Todas” de Entel en: https://www.entel.cl/concienciaentodas