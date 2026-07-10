Funcionarios del Ministerio de Ciencia en alerta por ola de despidos y apuntan a Ximena Lincolao

Con esto reflota la polémica generada por la salida del ex subsecretario Rafael Araos, quien dio un paso al costado para no concretar las desvinculaciones masivas que la habría ordenado la titular de la cartera.

AGENCIA UNO

La Asociación Nacional de Funcionarios del Ministerio de Ciencia (ANFUCYT) dejó ver su molestia con la ola de despidos en la cartera, a pesar de asegurar que la ministra Ximena Lincolao lo había descartado.

Con esto reflota la polémica generada por la salida del ex subsecretario Rafael Araos, quien dio un paso al costado para no concretar las desvinculaciones masivas que la habría ordenado la titular de la cartera.

En una declaración pública, los trabajadores de la Secretaría de Estado dejaron en claro que la salida de seis funcionarios que se conoció en los últimas días “solo profundiza la falta de confianza con la autoridad”.

En esta línea, dejaron en claro que “la ministra Ximena Lincolao en el piso 8 del MinCiencia y frente a todas y todos los funcionarios, desmiente al exsecretario Araos señalando que no existía un plan de desvinculaciones”.

Sin embargo, a dos meses de esta cita, la subsecretaria Carolina Rossi, “de manera arbitraria, sin que exista de por medio una evaluación de los profesionales involucrados, pone término anticipado a sus contratos”.

Ante esto, la asociación de funcionarios puntualizó que este episodio “nos llama a reflexionar sobre el actuar de nuestras autoridades, donde algo tan fundamental en la relaciones humanas se vuelve a quebrar: la confianza”.

Es por esto que solicitaron una reunión con la subsecretaria Rossi para despejar las dudas por esta situación y “a quien manifestamos nuestra posición frente a la decisión tomada y donde expusimos que dos de las personas desvinculadas estaban realizando tareas de coordinación y avance de dos PMG, y que por ello es urgente y necesario que se adopten las medidas pertinentes para designar nuevo coordinador del PMG Estado Verde y fortalecer al equipo que lleva el PMG Sistema Calidad de Servicio y Experiencia Usuaria, de manera tal que se cumplan nuestras metas ministeriales y no veamos afectadas nuestras remuneraciones en 2027″.

“En dicha reunión se nos informó de una reestructuración como argumento para estas desvinculaciones, se solicitó a la subsecretaria que dé a conocer el plan que vendría a cambiar la estructura de nuestra cartera, frente a lo cual se nos señaló, que aún está en etapa inicial”, sentenciaron los trabajadores del Ministerio de Ciencia.