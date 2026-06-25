El mensaje de Franco Parisi a Kast por FFAA: “Si el Ejército dijo que no, hay que cambiar al comandante”

Parisi cuestionó que el jefe de Estado, antes de llegar a La Moneda, era asiduo en llamar a sacar a los militares a la calle.

AGENCIA UNO

Franco Parisi, líder del Partido de la Gente (PDG), lanzó un duro mensaje al presidente José Antonio Kast, luego que el mandatario dejara en claro que no desplegará a las Fuerzas Armadas para labores de seguridad, tras la muerte de un niño de 12 años en San Bernardo.

Parisi cuestionó la decisión del mandatario, quien cuando era oposición a Sebastián Piñera y Gabriel Boric pedía sacar a los militares a calle, aseverando que “el presidente Kast no saca a los militares a la calle como lo prometió y como se lo han pedido”.

El otrora candidato presidencial planteó que la decisión del mandatario puede obedecer a dos razones. La primera de ellas, dijo, “porque el comandante en jefe del Ejército le dijo que no lo iba a hacer, como se lo dijeron también a Piñera, y en ese caso hay que cambiarlo de inmediato porque eso es demostrar quién manda en Chile”.

En tanto, sobre la segunda razón para negarse al despliegue de las FFAA, señaló que “si tiene miedo que algún militar caiga en la cárcel y sea procesado injustamente cómo está el conscripto en La Serena, él lo puede indultar.”

En específico, se trata del caso del conscripto Carlos Robledo en La Serena, el que durante el estallido social en 2019, abrió fuego por orden de un superior, causando la muerte de Romario Veloz y siendo condenado a una pena de 10 años de cárcel.

Por lo mismo, y considerando que el jefe de Estado puso como ejemplo el caso de Robledo para negarse a desplegar militares para la seguridad, Franco Parisi lo emplazó a que “ahora mismo, hoy o mañana, puede indultar de la misma forma que Boric lo hizo con criminales, que todos sabemos que eso fue así. Si el presidente Kast está convencido de que es inocente, tiene que indultar a ese militar y no quejarse en las conferencias que da”.

Finalmente, el líder del PDG afirmó que el presidente “prometió seguridad, y no lo está cumpliendo. Eso claramente tiene un costo político que lo debe asumir siempre el presidente. Para eso, uno tiene que prepararse, para asumir los costos políticos y no solamente los viajes”.