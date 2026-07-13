Encuesta Cadem evidencia la fractura ante la Megarreforma: 44% está de acuerdo con el proyecto y 50% en desacuerdo

La gestión de Kast tiene un 38% de aprobación y un 58% de desaprobación. Las áreas mejor evaluadas son relaciones internacionales, defensa e inmigración. La peor evaluada es economía y empleo.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Su nivel más alto desde marzo de 2014 alcanzó la evaluación negativa de la situación económica personal y familiar en el país, con un 56%, de acuerdo con los resultados de la última encuesta Cadem.

Con este resultado, ya suman 15 las semanas consecutivas en las que la percepción negativa supera a la positiva, y se acerca a las 18 semanas que se mantuvo así durante la pandemia.

Respecto de las expectativas de los chilenos frente al futuro, las negativas aumentaron en 5 puntos, con lo que alcanzaron un 79%, el nivel más alto desde junio de 2014.

En cuanto a las expectativas negativas de empleo, la encuesta evidenció que estas llegan a 88%, el nivel más alto desde abril del 2021.

Cómo se evalúa la gestión del presidente Kast, según Cadem

Sobre la evaluación de la gestión del presidente José Antonio Kast, en la segunda semana de julio el nivel de aprobación se mantuvo en un 38%, mientras que el 58% (-1pto) la desaprueba.

Según mostró el sondeo, las áreas de gestión mejor evaluadas son las relaciones internacionales (44%), defensa (44%, -1pto) e inmigración (40%, -4pts).

Por el contrario, las peor evaluadas son economía y empleo (30% -4pts), comunicaciones (30% +2pts), relación con el Congreso (28% -6pts) y justicia (23%, -7pts).

Los resultados de la encuesta Cadem también evidencian que la caída más importante en las áreas de gestión corresponde a delincuencia y narcotráfico (36%, -8pts).

Plan de Reconstrucción Nacional

En cuanto al Plan de Reconstrucción Nacional, el 44% (-1pto) está de acuerdo con el plan y un 50% (+1pto) está en desacuerdo.

De igual manera, el 47% (+2pts) cree que el Congreso debería aprobar el plan, mientras 42% (-5pts) estima que debería rechazarlo.

Además, el 81% está de acuerdo con destinar más recursos a la reconstrucción de las zonas afectadas por incendios en Ñuble y Biobío, mientras que 55% se mostró a favor de entregar beneficios tributarios a las empresas que creen nuevos empleos formales.

El sondeo, que contó con una muestra de 1.000 casos, evidenció que el 42% está de acuerdo con garantizar invariabilidad tributaria por períodos de entre 10 y 20 años para grandes proyectos de inversión y el 39% con reducir gradualmente el impuesto a las empresas de 27% a 22% en un plazo de tres años.