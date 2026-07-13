VIDEO – El momento exacto del fatal atropello en feria de Viña del Mar y los detalles que reveló Fiscalía

El conductor del vehículo que mató a seis personas pasará a control de detención durante esta jornada.

En horas de la tarde se comenzó a viralizar en redes sociales el video del momento exacto en que un funcionario de la Armada protagonizó un fatal atropello en la Feria Caupolicán de Viña del Mar, dejando un saldo de seis personas muertas y siete lesionados.

Fue a eso de las 08:38 horas cuando el conductor perdió el control del vehículo en la avenida Alessandri, viéndose obligado a subirse a la acera. Las imágenes dan cuenta de la velocidad imprudente en la que circulaba.

De momento se conoce que la persona detenida por este atropello en una feria libre de Viña del Mar es un funcionario de la Armada. Precisamente un cabo del Fuerte Aguayo, de la Infantería de Marina, que estaba fuera de servicio.

El fiscal a cargo del caso, Walter Wenzel, señaló que “las grabaciones de las cámaras de seguridad cerca del lugar muestran al vehículo a una velocidad imprudente, que pierde el control, se va hacia el lado derecho arrollando a personas que se encontraban en el borde de la vereda y luego ingresando derechamente a la misma”.

Un dato relevante es que al sujeto se le hizo una prueba respiratoria que “arrojó cero alcohol en su sangre y el resultado de un narcotest también arrojó preliminarmente cero“.

Wenzel indicó que se investiga una “pérdida parcial de conciencia”. Durante esta jornada pasará a control de detención “preliminarmente, por una conducción negligente y un cuasidelito de homicidio y lesiones“.