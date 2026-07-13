Quiroz busca dejar atrás quiebre de acuerdo con el PPD: “Son pequeñeces, son minucias, son rencillas”

El titular de Hacienda prefirió “no hacer más interpretaciones” sobre la decisión que tomaron senadores de la oposición y avanzar con la megarreforma.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, abordó el quiebre del acuerdo que el Gobierno había logrado con el PPD para sacar adelante el proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional en el Senado. Pero todo quedó en nada cuando el Ejecutivo confirmó incorporar la rebaja al impuesto corporativo al 22%.

El secretario de Estado fue consultado por las declaraciones de Javier Macaya (UDI), quien sostuvo que en la oposición trataron “de ocupar cualquier excusa para bajarse de una conversación“.

Tras lo ocurrido con el PPD y el acuerdo, Quiroz afirmó que los senadores “estaban muy presionados por una oposición que no quiere dialogar, y bueno, fue la decisión que tomaron, no voy a hacer más interpretaciones”.

Respecto a la megarreforma, el titular de Hacienda indicó que “este es un plan, este es un plan que se ha conversado con la oposición y quien quiera sumarse, pero el norte está muy claro, el norte es recuperar la competitividad tributaria de Chile para que a Chile vuelvan las inversiones, que hoy día son escasas, para que vuelva el empleo, para que vuelvan las recaudaciones”.

“Eso es lo más importante, sacar adelante este proyecto y abrir nuevamente las puertas al progreso a nuestro país. No hay nada más importante que eso, todo lo demás son pequeñeces, son minucias, son rencillas, son noticia corta“, agregó Quiroz, queriendo dejar atrás el quiebre del acuerdo con el PPD.