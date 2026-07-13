Quién es María Pía Silva, la nueva presidenta del TC y su potestad clave en medio de disputas por proyectos del Gobierno

“El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico”, expresó Silva, quien se mantendrá en el cargo durante un año.

Este lunes asumió la nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC), María Pía Silva, quien afirmó que el control que se ejerce en el órgano “no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico”.

Durante su presentación, la ministra destacó que “esta magistratura constitucional se ha ido consolidando como un órgano de la máxima jerarquía, que actúa como árbitro para resolver controversias vinculadas a la constitucionalidad de actos emanados de diversos poderes públicos, siendo un pilar fundamental en la garantía de la supremacía constitucional y con ello en la vigencia de nuestro estado de Derecho, con lo cual coopera, asimismo, a la consolidación del régimen democrático”.

Silva, quien toma el lugar de Daniel Marzi, permanecerá en la presidencia hasta el término de su período como ministra, en julio de 2027. Su nombramiento adquiere especial relevancia porque ejercerá el voto dirimente en un pleno de 10 integrantes que deberá revisar diferentes iniciativas, entre ellos la megarreforma del Gobierno de José Antonio Kast.

“No puede olvidarse que el Tribunal Constitucional, sirve a la Constitución y al ideal democrático garantizando el orden institucional a través de sus sentencias, lo cual supone no solo interpretar y aplicar las normas constitucionales, sino también escuchar e interactuar con la comunidad nacional“, expresó.

Durante su estadía en el cargo, enfatizo que buscará “contribuir a mejorar el conocimiento que la sociedad tenga de nuestra labor, para así seguir estrechando la relación justicia-sociedad en la senda de lo que se ha hecho, pero agregando nuevas iniciativas. Entre tales medidas, cobra especial importancia acercar a la ciudadanía a nuestra labor jurisdiccional”.

Siguiendo en esa línea, recalcó: “El control que aquí se ejerce no es político ni de mérito, sino estrictamente jurídico y se ejerce desde razones de orden normativo, conforme a una metodología propia de las ciencias jurídicas.

La trayectoria de María Pía Silva, la nueva presidenta del Tribunal Constitucional (TC)

María Pía Silva es abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tiene un magíster en Derecho Constitucional de la misma institución.

Ejerce como vicepresidenta de la Subcomisión para Latinoamérica de la Comisión de Venecia desde 2025 y es miembro titular del Consejo de Elecciones Democráticas.

La nueva presidenta del TC tiene una amplia trayectoria académica, puesto que se ha desempeñado como profesora de Derechos Constitucional en la Universidad Andrés Bello, Universidad Alberto Hurtado y también en el departamento de Derecho Público de la PUC.

Su llegada al TC fue en junio de 2018, cuando la Corte Suprema la nombró para integrar el organismo por nueve años.

Respecto a lo político, Silva militó en la Democracia Cristiana (DC), donde era más cercana a la facción más conservadora. Dejó el partido cuando arribó al TC.

En cuanto a sus votaciones en el Tribunal Constitucional, estas varían dependiendo las áreas, puesto que en temas ligados a derechos sociales suele alinearse con ministras progresistas, mientras que en el ámbito económico o valórico tiene una postura más conservadora.