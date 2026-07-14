Las medidas que tomará el SII luego que ninguna casa de apuestas online se inscribiera para pagar IVA

El proceso comenzó el 2 de junio y hasta el 13 de julio ninguna plataforma se había inscrito para comenzar a tributar en el país.

El Servicio de Impuestos Internos (SII) anunció que ninguna casa de apuestas online se ha inscrito para declarar y pagar el Impuesto de Valor Agregado (IVA) por operar en el país.

Esto comenzó a regir el pasado 2 de junio a través de una resolución en la que se estableció un sistema de inscripción y tributación para aquellas plataformas extranjeras de apuestas, juegos de azar, casinos y servicios similares que operan de manera remota en el país.

Desde el organismo explicaron que la decisión de iniciar este procedimiento se debe al “crecimiento de este tipo de negocios es un hecho visible para la ciudadanía, reflejado en la publicidad que estas empresas despliegan en vías públicas, equipos deportivos y medios de comunicación”.

A eso se suma que las empresas que han operado en los últimos 36 periodos tributarios deberán declarar y pagar los impuestos adeudados.

Pese a que ya ha pasado más de un mes desde que se inició el proceso, hasta este 13 de julio, ninguna plataforma se ha inscrito.

A raíz de esto, es que el SII anunció que a partir del 15 de julio comenzará una fiscalización a las casas de apuestas online por la falta de inscripción voluntaria.

De esta manera, serán los bancos, los operadores de tarjetas y otros proveedores de medios de pago los que deberán de retener el 19% de IVA en cada transacción realizada hacia las plataformas incorporadas en la nómina. Así, dichos montos los deberán declarar mensualmente en las arcas fiscales.

Este proceso se basará en la experiencia que tienen luego de que en 2021 comenzaran el mismo mecanismo con las plataformas de servicios digitales prestados desde el extranjero.