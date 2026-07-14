Estos son los delitos sexuales por los que fue condenado el exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao

La investigación se originó tras denuncias de siete mujeres, aunque solo tres casos llegaron a la acusación presentada ante la justicia.

El Tribunal Oral en lo Penal de Cañete declaró culpable al exalcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, por diversos delitos de connotación sexual, poniendo fin al juicio oral que se extendió por varias semanas.

La resolución fue dada a conocer durante la tarde de este martes, instancia en la que los magistrados establecieron su responsabilidad penal por los delitos de abuso sexual, estupro reiterado e inducción al aborto, ilícitos cometidos contra dos de las denunciantes que formaron parte del proceso judicial.

Respecto de las acusaciones por violación, el tribunal determinó que no existían antecedentes suficientes para acreditar ese delito en el caso de una de las víctimas.

Durante la audiencia, el juez Marcos Pincheira explicó que “respecto de la tercera víctima, no se logró acreditar el delito de violación, siendo absuelto de ese ilícito”.

La investigación encabezada por el Ministerio Público apuntó inicialmente a denuncias presentadas por siete mujeres. Sin embargo, solo tres casos fueron incorporados en la acusación presentada ante la justicia.

Según la Fiscalía, los hechos investigados ocurrieron entre los años 2006 y 2020 en las comunas de Tirúa, Contulmo, Renaico, Negrete y Santiago, periodo en el que Reinao ejercía funciones como alcalde y, de acuerdo con la acusación, se aprovechó de esa posición para cometer los delitos.

Juan Carlos Reinao permanece privado de libertad bajo la medida cautelar de prisión preventiva desde noviembre de 2023.

El próximo 7 de agosto, a las 14:00 horas, el Tribunal Oral en lo Penal de Cañete dará lectura a la sentencia que establecerá la pena que deberá cumplir el exalcalde tras ser declarado culpable por estos delitos.