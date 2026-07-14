Kast confirma “acuartelamiento preventivo” de las Fuerzas Armadas por potente sistema frontal en la zona centro

El mandatario hizo un llamado al autocuidado para los próximos días debido al fenómeno meteorológico que arribará este miércoles.

El presidente José Antonio Kast anunció una serie de medidas que se han ido adoptando a raíz del potente sistema frontal que afectará a la zona centro del país a partir de este miércoles.

En un punto de prensa desde la Quebrada San Ramón, donde supervisó las labores preventivas para reducir el riesgo de inundaciones y desbordes, el mandatario destacó que han apostado por la anticipación como estrategia para enfrentar el invierno.

Así, han fortaleciendo la coordinación entre los distintos organismos del Estado y han desplegado recursos antes de la ocurrencia de las emergencias. Pero, aún así, recalcó que lo más importante es el autocuidado.

“Nada más importante que el autocuidado. En esto tenemos que reiterarles a todas las personas que, como lo decía la directora de Senapred, no se internen en zonas cordilleranas donde pudieran ver arriesgada su integridad física, que no se acerquen al borde costero si es que hay anunciadas marejadas, que nos colaboren con la limpieza de cualquier curso de agua que pueda estar cercano a su vivienda, que vean quiénes están hoy día en una condición de soledad, que se preocupen de que hasta esas personas tengan el kit básico preparado“, señaló el Presidente.

Por otro lado, Kast señaló que también “hemos realizado coordinaciones con gobernadores regionales, todos los delegados regionales y provinciales, todos los seremis, los ministros” ante el sistema frontal que llega mañana a la zona centro del país.

“Contamos con el apoyo de los voluntarios de Bomberos, las Fuerzas Policiales, las Fuerzas Armadas han desplegado y han llamado a un acuartelamiento preventivo para poder estar disponibles, en caso de que haya que reaccionar”, aseveró.

El mandatario insistió en que para los próximos días “necesitamos la colaboración de la ciudadanía. Como, además, en algunos casos podría darse un movimiento de personas extraordinario, pensando que hay un día festivo, pedirles a esas personas que este fin de semana tomemos las precauciones. Porque si mucha gente se desplaza por las carreteras y hay un corte de ruta eventual en algún lugar, eso va a generar dificultades”.