Los argumentos de la diputada Ossandón para proponer a Matthei como ministra de Seguridad

La diputada de Renovación Nacional Ximena Ossandón propuso este lunes a la ex candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, para que se desempeñe como ministra de Seguridad Pública en el futuro gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

La legisladora mencionó la opción de la ex alcaldesa de Providencia para el cargo, tras aseverar que no comparte la idea de nombrar como ministros de Estado a parlamentarios en ejercicio.

“En un principio, a mí no me gusta, porque encuentro que demuestra falta de gente, falta de elenco, y yo creo que hay mucho elenco disponible“, sostuvo la diputada en la entrevista que le concedió a La Tercera.

Ahondó en este punto y manifestó que “cuando tú realmente respetas la democracia, y nosotros los parlamentarios somos electos democráticamente, si bien uno no debería decirle que no al Presidente de la República, me parece que el presidente tiene muchas otras personas a quienes pedirle”.

Por qué Ossandón propone a Matthei para Seguridad Pública

Antes de entregar los argumentos por los que Evelyn Matthei es su primera opción para el cargo de ministra de Seguridad Pública, Ximena Ossandón planteó que “me llamó mucho la atención, donde siempre se dijo, se está buscando un hombre, una persona de Fuerzas Armadas. Nunca se piensa en una mujer, es una cosa bien curiosa“, indicó.

A continuación expuso que “si hay alguien que tiene las piochas para ser ministra de Seguridad, es Evelyn Matthei“.

En esa línea, agregó que la ex alcaldesa es “una persona que conoce las Fuerzas Armadas, que fue ministra, que sabe cómo se trata en el Parlamento, que tiene mucha calle, que es capaz de llegar a ese centro“.

A la vez, Ossandón evaluó la labor de Matthei respecto de la del ex alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, y dijo que “si comparas una alcaldesa con él, como alcalde, ¿quién tuvo realmente números positivos en términos de control de delincuencia? Fue Evelyn Matthei“.

Añadió que “en La Florida tenemos incluso los peores índices. O sea, muchas parafernales, mucho humo, pero pocos resultados en La Florida”.

“Entonces, ojo, el discurso puede ser muy bonito, muy aprendido, pero lo que nosotros necesitamos es eficiencia y personas que realmente sepan el trabajo“, concluyó.