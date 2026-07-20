Megarreforma: oposición confirma que presentará tres requerimientos al TC y hace llamado al PDG a “reflexionar”

Desde el PPD y la DC instaron al PDG a “repensar su posición” y a demostrar que no son “oposición solo en un bonito discurso”.

Ad portas de que el proyecto de reconstrucción nacional entre en su última fase legislativa, los partidos de la oposición confirmaron que presentarán tres requerimientos al Tribunal Constitucional entre este lunes y el martes.

Según informaron los timoneles desde la sede del Partido Socialista, uno de los requerimientos será presentado por las bancadas de oposición de la Cámara de Diputados y los otros dos por el comité de esa tendencia en el Senado. Estos impugnarán aspectos tributarios y medio ambientales de la megarreforma.

“Ya están también avanzados los escritos, las presentaciones que tienen que ver con finalmente hacerle presente a este tribunal que esta reforma es una mala reforma desde el punto de vista constitucional”, sostuvo la presidenta del PS Paulina Vodanovic. La secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, justificó la ofensiva aludiendo a que “tiene como único objetivo para la oposición proteger a las familias de nuestro país, a las familias trabajadoras, a todos quienes hoy día lo están pasando mal”.

Por su parte, el timonel del PPD, Raúl Soto, hizo un llamado al Partido de la Gente a “ponerse del lado de la mayoría del país (…) a reflexionar, a repensar su posición y su decisión respecto de lo que ya hicieron en el primer trámite constitucional, que fue poner sus votos para un cheque en blanco a un Gobierno que ha demostrado que no cumple”.

Asimismo, su par de la Democracia Cristiana instó al PDG a que “demuestre que no es oposición solo en un bonito discurso o es de gobierno cuando le conviene, sino que creemos que la madurez que han ido tomando en estos meses esta bancada les permite darse cuenta de lo pésimo que está nuestro país, producto de una mala administración nacional”.