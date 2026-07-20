Louis de Grange sostiene que situación en Coquimbo es “comparable a un terremoto” y advierte altos costos de reconstrucción

“Si el clima no reduce la intensidad de las lluvias, la situación se va a volver a complicar más”, aseveró el secretario de Estado.

El biministro de Transportes y Obras Públicas, Louis de Grange, ahondó en los daños registrados en la Región de Coquimbo —hoy bajo estado de catástrofe— por el sistema frontal que tiene lugar en la zona centro y norte del país.

“Esta situación climática es excepcional. Esto es comparable con un terremoto. Si el clima no reduce la intensidad de las lluvias, la situación se va a volver a complicar más“, dijo en conversación con radio Cooperativa, desde Coquimbo.

El secretario de Estado también detalló las dificultades que enfrenta la zona. “Hay muchos socavones que mientras esté la lluvia no pueden repararse. Hay muchos derrumbes que puedes despejar de la ruta, pero si el derrumbe generó un daño en el pavimento, tampoco puedes usarla”, comentó. Este aspecto, dijo, es crucial para restablecer el suministro de agua potable.

En otra entrevista radial concedida a radio Duna, de Grange estimó los costos de la reconstrucción en la zona. “No me atrevo a dar una cifra, pero sin duda que van a ser varios cientos de millones de dólares, porque es multidimensional, por un tema está la viabilidad, las calles, los caminos, por otra parte está el tema fluvial, los bordes fluviales de las protecciones, del agua potable también, está el tema de electricidad, de energía y las telecomunicaciones”, indicó.

“Son mucho los factores que están siendo afectados en este momento, por lo tanto van a ser varios cientos de millones de dólares, pero no me atrevo a dar una cifra exacta”, reiteró de Grange.