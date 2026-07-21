Entel disponibiliza su red satelital desde la Región de Atacama hasta Los Lagos ante emergencia climática

Con el objetivo de resguardar la comunicación, la compañía activó temporalmente para sus clientes el servicio Direct to Cell sin costo adicional, para que puedan enviar y recibir SMS en caso de que no cuenten con cobertura móvil tradicional.

Ante al sistema frontal y con la prioridad de evitar el aislamiento de las personas debido a las intensas lluvias y vientos que se han extendido por diversas regiones del país, la compañía de tecnología y telecomunicaciones Entel dispuso temporalmente para sus clientes desde la Región de Atacama hasta la Región de Los Lagos, su servicio de conectividad satelital directa al celular (D2C).

Sin costo adicional, los usuarios de las zonas afectadas podrán mantener la conectividad a través de mensajes de texto SMS, en caso de que las redes tradicionales terrestres sufran intermitencias debido al frente de mal tiempo.

“Estamos viviendo un escenario muy duro en gran parte de nuestro país. Desde Entel hemos disponibilizado todas nuestras capacidades e infraestructura al servicio de los chilenos, y ahora más que nunca, es cuando las telecomunicaciones cumplen un rol fundamental con la sociedad. Los mensajes enviados con esta tecnología han aumentado un 120%, y detrás de cada uno de esos mensajes hay una

historia: un cliente que avisa que logró salir a tiempo, una persona que pide ayuda, una comunidad entera que puede decir: aquí estamos, seguimos en pie” señaló en su cuenta de LinkedIn, Antonio Büchi, CEO de Entel.

¿Cómo usar Starlink en emergencias?

Configuración básica: para que esta conexión de respaldo funcione de forma correcta, se deben tener el VoLTE y Roaming de datos (no genera costos adicionales) activos en los ajustes del celular. Sin cobertura: el usuario debe estar en un área sin cobertura terrestre de ningún operador. Uso al aire libre: la comunicación satelital directa al celular requiere línea directa al cielo y sin obstrucciones.

Finalmente, para asegurar el correcto funcionamiento de la conexión satelital durante el temporal, se sugiere activar con anticipación el modo “Ahorro de Energía” o “Bajo Consumo” y contar con una batería externa cargada para asegurar la autonomía del teléfono.

Para más información, visita entel.cl/starlink#section-faqs y 123.cl/primerarespuesta.



