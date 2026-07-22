“El que está poniendo la música es el PDG”: la reacción de Matthei a los dichos de Kaiser sobre el Gobierno

El timonel del PNL aseguró que su colectividad está marcando el ritmo del Gobierno, enfatizando en la incidencia que ha tenido en la agenda.

“Tenemos a todo el Gobierno bailando la música que ponemos nosotros”, fueron los dichos del presidente del Partido Nacional Libertario (PNL), Johannes Kaiser, lo cual ha generado ruido en el oficialismo y ha hecho que varias figuras reaccionaran, siendo Evelyn Matthei una de ellas.

El también excandidato presidencial enfatizó cómo su partido ha logrado instalar en la agenda del Ejecutivo temas valóricos y propios, destacando el protagonismo de su partido.

Bajo este contexto, Matthei expuso, en conversación con Radio Pauta, que “yo le tengo una simpatía enorme a Johannes (Kaiser), la verdad es que me cae bien, y yo sé que le caigo bien también (…) pero Johannes querido, yo creo que el que está poniendo la música es el PDG”.

De esta forma, la excalcaldesa de Providencia resaltó el rol que ha cumplido la colectividad de Franco Parisi, la cual ha sido fundamental en las negociaciones que está llevando a cabo el Gobierno en el marco de la megarreforma.

Las reacciones al interior del oficialismo sobre los dichos de Kaiser

Dirigentes y parlamentarios de Chile Vamos también abordaron las declaraciones de Kaiser, marcando distancia y llamando a priorizar los acuerdos colectivos por sobre los afanes individuales.

“Lo importante es la música que les gusta a los chilenos; no la que genera polémicas en las redes sociales que alimentan a un grupúsculo de gente pero que no le cambian la vida a ningún chileno y chilena”, afirmó el diputado Diego Schalper (RN).

A lo que añadió: “Tengo claro de que los chilenos aspiran a que tengamos varios gobiernos de derecha y para eso, más que estar jugando a las sinfonías individuales, tenemos que aprender a jugar a los coros colectivos“.

Por su parte, el senador Iván Moreira (UDI), de manera irónica, expresó: “Nosotros estamos por la unidad. Si las melodías de Kaiser son tan románticas, podemos pensar en invitarlo a bailar juntos con Chile Vamos y nuestro Gobierno“.

Por otro lado, el presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, manifestó que “lejos de ver polémica en esas declaraciones”, observa un “mundo perfecto: cuando hay una bancada, un partido, que se sitúa no en la oposición, pero sí al margen del oficialismo, y se siente tan representado por los hechos del Gobierno al punto que señala que son propios, que son sus propias ideas, encuentro que —como diría el ex ministro (Giorgio) Jackson— es un win-win“.

A lo que agregó: “Para ser franco, me sorprendo con la coincidencia en el gusto de la música que tenemos con Johannes Kaiser y con el Partido Nacional Libertario. Independiente de quién haya elegido la canción, lo importante es que esta es compartida”.