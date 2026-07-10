Fue detenido con drogas y armas: el prontuario que arrastra Tea Time, exvocalista de Los Tetas

La detención de Camilo Castaldi ocurrida en la madrugada se suma a otra serie de hechos que ha protagonizado en los últimos años.

Camilo Castaldi, conocido popularmente como Tea Time, registró una nueva detención en las últimas horas en la comuna de Providencia, en la Región Metropolitana.

Fue a eso de las 02:40 horas cuando el exvocalista de Los Tetas se movilizaba en el sector de Parque Bustamente. en un vehículo con vidrios polarizados junto a otras tres personas.

En ese momento fueron fiscalizados por Carabineros de la 19ª Comisaría de Providencia. Dentro del auto, personal policial encontró drogas, un arma de fuego, armas blancas y al menos un millón de pesos en efectivo.

Según reportó BioBioChile, las personas que acompañaban a Tea Time cuando ocurrió esta nueva detención cuentan antecedentes y dos de ellos tienen órdenes de detención vigentes.

Este hecho se suma a los que había protagonizado Castaldi en años anteriores. Durante la pandemia del COVID-19, en 2021, fue detenido por organizar fiestas clandestinas burlando las medidas sanitarias.

La primera de ellas fue en abril de ese año donde fue aprehendido con seis personas por una celebración en su domicilio en Providencia. La segunda, en mayo, ocurrió en los mismos términos: celebraba su cumpleaños con varias personas, sin respetar las medidas sanitarias y en pleno toque de queda.

Su prontuario también incluye denuncias por violencia contra una expareja, violencia contra una examiga y, además, fue formalizado por el delito de receptación de una guitarra que le habían robado a la cantante Javiera Mena.