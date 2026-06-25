La nueva arista que investiga la Fiscalía en caso de Joaquín Lavín León y que tiene en la mira al exdiputado Fuenzalida

La fiscal Constanza Encina encabezó diligencias en el Congreso en búsqueda de documentos ligados al exparlamentario UDI.

En el marco de la investigación contra Joaquín Lavín León, la Fiscalía Oriente investiga una nueva arista que involucra al también exdiputado Juan Manuel Fuenzalida (UDI).

Ante esto, la fiscal Constanza Encina llegó este jueves hasta las dependencias del Congreso luego de que se ordenara la entrada y registro en algunas oficinas en búsqueda de documentos relacionados a Fuenzalida.

La arista apunta a “presuntos delitos vinculados al acceso y uso de información del Servel para la plataforma de base de datos del marido de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga“, consignó T13.

Según la información que se maneja, el exdiputado UDI apareció en la nómina de quienes contrataron la asesoría de la empresa de Lavín León, SocialTask.

Desde la Fiscalía Oriente indicaron que ingresaron a “las exoficinas parlamentarias y domicilio, del exdiputado Juan Manuel Fuenzalida” por un eventual delito de fraude al fisco. “La investigación se encuentra bajo reserva, por que lo que solo podemos confirmar la medida intrusiva”, agregaron en un comunicado.

Eso sí, dejaron en claro que las pericias que llevaron a cabo junto a la Brigada del Cibercrimen de la Policía de Investigaciones (PDI) no involucrarían a diputados en ejercicio, sino a aquellos que ejercieron en otros periodos legislativos.