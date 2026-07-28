“Una falta de respeto a su realidad”: las disculpas públicas de Ítalo Omegna por cuestionado video que se viralizó

El exasesor parlamentario abordó por primera vez las consecuencias que generaron el registro donde se le ve realizando bromas sobre la pedofilia y las personas con autismo.

Ítalo Omegna, exasesor del diputado Hans Marowski (PNL), se refirió por primera vez al polémico video que se viralizó el fin de semana en el que se le puede ver realizando bromas sobre la pedofilia y los niños con autismo.

Las imágenes generaron críticas transversales en el mundo político y generaron que perdiera su trabajo como asesor parlamentario.

Durante la noche de este lunes, Omegna utilizó su cuenta de Instagram para publicar un comunicado con disculpas públicas, las cuales emitió “de manera sincera, profunda y sin matices a todas las personas y familias que resultaron afectadas por los comentarios que hice en el contexto de una reunión del programa La Cofradía“.

“Hoy asumo con total responsabilidad las cosas como son: no estuve a la altura del criterio que se requería, incurrí en una falta de respeto inexcusable hacia muchas personas y no supe calibrar adecuadamente los límites entre mi rol humorístico dentro de La Cofradía y la responsabilidad pública que implicaba desempeñarme como asesor legislativo. Aunque ambos espacios tenían naturalezas distintas, debí comprender que mis palabras no podían desligarse completamente del cargo que ejercía ni del impacto que podían generar”, agregó.

En esa misma línea, y dejando de lado el contexto o la intención de sus palabras, indicó que “cuando lo que uno dice termina dañando a otros, hay que tener la humildad de reconocerlo y hacerse cargo“.

“El humor puede incomodar y provocar, pero eso no me exime de reconocer cuando una broma resulta cruel, irresponsable o golpea gratuitamente a personas que ya enfrentan situaciones difíciles. Pienso hoy en una familia que cría a un hijo con autismo y que a diario enfrenta desafíos que la mayoría desconoce”, continuó.

Por lo mismo, aseveró, “entiendo que para ellas esto no fue una broma, sino una falta de respeto hacia su realidad y su lucha cotidiana. Pienso también en quienes han vivido situaciones de abuso, para quienes estos temas no son materia de risa, sino heridas profundas. A todas esas personas y a sus familias les pido perdón desde el fondo de mi corazón”.

Ítalo Omegna confirmó que grabó una entrevista para el programa Sin Filtros, donde abordará lo ocurrido “con total apertura”, situación que lo ha llevado a vivir días “difíciles para mí y para mi familia”. Es que, según denunció, “he recibido amenazas de muerte, perdí dos trabajos y enfrento acusaciones de una gravedad absoluta que no se ajustan a la realidad“.

“Respecto de estas últimas, me presentaré voluntariamente ante el Ministerio Público, entregaré mis dispositivos electrónicos y aportaré toda la información necesaria para que los hechos sean investigados y esclarecidos”, indicó.

Antes de cerrar, Omegna reiteró “mis más profundas disculpas a quienes herí con mis palabras y espero que la verdad se conozca con la misma rapidez con que se difundieron las acusaciones y que mis actos demuestren que estoy dispuesto a hacerme responsable de lo ocurrido”.