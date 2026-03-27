Codelco cierra 2025 con utilidad de USD 2.400 millones y aporte al fisco llega a USD 1.770 millones

El año cerró con cifras históricas en materia de inversión al sumar US$ 5.073 millones en Capex, el mayor despliegue anual en la historia de Codelco.

AGENCIA UNO

Codelco informó sus resultados al cierre de 2025, informando una producción propia de 1.334.445 toneladas métricas finas (tmf) y una producción total de 1.439.732 tmf, al considerar la producción atribuida en El Abra, Anglo American Sur y Quebrada Blanca; una utilidad de USD 2.423 millones y un aporte al fisco de US$ 1.778 millones.

“2025 fue un año de estabilización y adaptación de la producción a un entorno operacional complejo marcado por el accidente en El Teniente y otras contingencias que impactaron los ritmos de extracción, la alimentación de mineral y ciertos procesos industriales en algunas faenas. Frente a ello, hemos reforzado con decisión la seguridad, la confiabilidad, la continuidad y la disciplina operacional para consolidar los avances del período y retomar una senda de crecimiento sostenible”, describió el presidente ejecutivo de Codelco, Rubén Alvarado.

Codelco cerró 2025 con un Ebitda de US$ 6.670 millones, una utilidad consolidada de US$ 2.423 millones y un aporte al fisco de US$ 1.778 millones Mientras el primer indicador financiero creció 23% respecto de 2024, el aporte el Fisco lo hizo en 16%.

Al observar la producción por división, Ministro Hales destacó por el incremento de 25,1% respecto de 2024, al totalizar 153 mil tmf, principalmente por el avance en el desarrollo minero y mejores leyes de mineral. Radomiro Tomic, en tanto, mostró un alza de 9,2%, tras alcanzar 295 mil tmf, debido a un mayor envío de sulfuros a la concentradora de Chuquicamata; mientras que, en Salvador, Rajo Inca aportó 47 mil tmf. División Andina mantuvo su producción respecto al año anterior, al alcanzar 182 mil tmf al término de 2025.

La producción de El Teniente cayó 13%, a 310 mil toneladas, debido a las restricciones operacionales tras el accidente fatal; Chuquicamata descendió 8%, a 265,8 tmf, principalmente por una menor alimentación de mineral propio a la planta, especialmente de la mina rajo; y Gabriela Mistral descendió 20,3%, a 82 tmf, por el deterioro en las leyes de mineral.

Inversiones récord y avance de proyectos estructurales

El año cerró con cifras históricas en materia de inversión al sumar US$ 5.073 millones en Capex, el mayor despliegue anual en la historia de Codelco. En términos globales, la cartera de proyectos de la Corporación tuvo un avance físico y financiero de 98% respecto a lo presupuestado.

En el periodo, Rajo Inca alcanzó un avance total de 94%, la planta concentradora logró un tratamiento de 27 mil toneladas por día (ktpd), y se ejecutó un plan para asegurar la continuidad operacional y la confiabilidad de la planta para alcanzar 37 ktpd de diseño.

En El Teniente, los proyectos Andesita, Andes Norte y Diamante registraron avances dispares por los efectos del evento sísmico de julio. Andesita alcanzó 80% de desarrollo antes de la paralización de sus obras. Al cierre de diciembre se encontraba aún con restricciones, observación geomecánica y en revisión. Andes Norte, que retomó sus obras constructivas durante septiembre, alcanzó un avance de 81% al cierre de 2025. En tanto, Diamante logró una progresión de 51% de obras en diciembre.

Mientras, Chuquicamata Subterránea finalizó el proyecto de infraestructura orientado a la continuidad en siete grandes áreas. En este ámbito destacan los trabajos en captación y supresión de polvo, que lograron disminuir 40% el polvo en suspensión MP10 en la caverna de Chancado (Línea 2 y 3) y 70% en el sector de traspaso de correas principales. En tanto, el Proyecto de Continuidad Fase 1, que aborda los Macrobloques Norte y Sur de la línea 4, logró un avance físico de 90%, siendo su hito más relevante el término de la primera sala de chancado en octubre.