La declaración de Natalia Duco tras ola de críticas por su nombramiento como ministra del Deporte

En 2018 Duco ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos, pero tuvo que devolver su título luego de que se conociera que incurrió en doping.

Natalia Duco, la próxima ministra del Deporte designada por el presidente electo, José Antonio Kast, respondió este jueves a la ola de críticas que desató su nombramiento en el gabinete que asumirá el 11 de marzo.

Luego de conocerse su designación, el ex atleta Gert Weil recordó que en 2018 Duco ganó la medalla de oro en los Juegos Sudamericanos, pero tuvo que devolver su título luego de que se conociera que incurrió en doping. Después, se la suspendió de la actividad deportiva por tres años.

“Tengo sentimientos encontrados, porque me hace falta un elemento en cuanto al problema que tuvo Natalia, que bien sabemos le significó un castigo por parte del sistema de competencia internacional por doping“, dijo el papá de Martina Weil.

Añadió que “a nivel internacional nos deja muy mal parados” y recalcó que Duco “nunca se mostró arrepentida de lo que había hecho, ni reconoció su falta“.

En tanto, el periodista Juan Cristóbal Guarello, dijo que se trata de una “muy mala señal“, y enfatizó que “el dopaje es una industria. ¿Cuál es el problema de Natalia Duco? Que ella era parte de esa industria“.

Natalia Duco y las críticas a su nombramiento como ministra

Natalia Duco llegó esta jornada a la Oficina del Presidente Electo (OPE), donde abordó brevemente las críticas que despertó su nombramiento como ministra del Deporte.

“Acepto todas las opiniones, y está perfecto“, manifestó la ex lanzadora de la bala, y añadió que “estoy enfocada en trabajar por Chile“.