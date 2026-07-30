“Hacen que sea muy difícil para nuestros negociadores”: embajador de Estados Unidos apunta contra ministros de Kast por cuestionamientos a nuevos aranceles

Brandon Judd criticó que “ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones salen a hacer comentarios”.

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El embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, destacó hoy la posibilidad de que ambos países alcancen un acuerdo en el marco de las negociaciones que están llevando a cabo tras el anuncio de la administración Trump de un alza de aranceles de hasta un 12,5%.

Así lo manifestó el representante diplomático norteamericano al referirse a los dichos de los ministros de Agricultura y Defensa, Jaime Campos y Fernando Barros, respectivamente, quienes criticaron con dureza la medida.

Campos apuntó a una “actuación arbitraria del gobierno norteamericano, puesto que está violentando el Tratado de Libre Comercio (TLC)“, en tanto que Barros dijo que le parece “muy injusto” y que “genera dudas en la cercanía y confiabilidad de la relación“.

No obstante, este jueves el canciller Francisco Pérez Mackenna dejó en claro que, más allá de los dichos de los otros secretarios de Estado, “la Cancillería es la que negocia esto“.

Embajador de Estados Unidos y los nuevos aranceles

Durante la jornada también se refirió a los nuevos aranceles el embajador de Estados Unidos, quien abordó las declaraciones de Jaime Campos y planteó que “yo preguntaría si ese ministro realmente ha leído el Tratado de Libre Comercio. Yo diría que no lo ha hecho porque, si miras el TLC, hay disposiciones allí que nos permiten aplicar aranceles si no se cumplen ciertas condiciones“.

Ahondó sobre las palabras de los secretarios de Estado y manifestó que “es muy decepcionante cuando hay negociaciones en curso y ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones salen a hacer comentarios, especialmente cuando usan palabras como farsa“.

“Cada vez que eso sucede, hace que sea muy difícil para nuestros negociadores en Estados Unidos creer que pueda estar pasando algo serio aquí. Tenemos que dejar que esto se desarrolle y luego veremos qué resulta de ello. Pero las negociaciones están en curso. No hay nada que se haya concretado o finalizado de esa manera”, añadió.

Luego recordó que “la negociación está en curso. Tienen una muy buena negociadora. Tal como van estas negociaciones, existe potencialmente la posibilidad de llegar a un acuerdo“.

Brandon Judd puntualizó también que “esto no tiene nada que ver con ningún país en específico. Tiene que ver con productos que se importan y que están siendo fabricados mediante un posible trabajo forzado“.