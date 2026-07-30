Bernarda Vera no es la única: ministro Rabat asegura que existen 12 casos ingresados erróneamente como detenidos desaparecidos

Ante este escenario, el titular de Justicia y Derechos Humanos recalcó la importancia de reforzar el Plan Nacional de Búsqueda.

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, cifró en 12 los casos similares a Bernarda Vera y que fueron ingresados de manera errónea como detenidos desaparecidos durante la dictadura.

Luego de que un examen de ADN confirmara que la mujer, efectivamente, está viviendo en Argentina, se hizo una revisión ante la posibilidad de que existieran situaciones similares. Y así fue.

“Hay más casos. En total son 12 casos: hay nueve que se refieren a personas incorrectamente incorporadas en este listado y hay otros que se refieren a situaciones de duplicidad“, declaró el secretario de Estado.

Esto no significa que estas personas tengan una situación similar a la de Vera, sino que habrían sido incorporadas erróneamente como nombres registrados más de una vez.

Ante lo ocurrido con Bernarda Vera, el ministro Rabat dejó de manifiesto que hay que reforzar el Plan Nacional de Búsqueda. “No me atribuyo ningún logro de ninguna naturaleza. Lo que hago es un llamado a que hay que fortalecer el Plan de Búsqueda“, aseveró.

“Fortalecer el Plan de Búsqueda significa también que haya una mayor cantidad de personas que puedan analizar la situación, la trazabilidad histórica de cada una de las personas que están en estos informes, y a eso nos vamos a abocar”, agregó.