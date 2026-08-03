Qué es la ley Save America y por qué está fracturando la relación de Trump con el líder republicano del Senado

“Nos estamos apuñalando entre nosotros”, dijo el senador republicano Jim Justice, a tres meses de la elección de la mitad de mandato.

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Cuando restan justo tres meses para que se lleve a cabo la elección de la mitad de mandato de Donald Trump, la discusión en torno a un proyecto de ley ha puesto en peligro la relación entre el presidente de Estados Unidos y el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, y amenaza con una fractura al interior del Partido Republicano.

De acuerdo con los reportes de los medios estadounidenses, es la denominada ley Save America la que generó una brecha que se grafica claramente con el hecho de que, en medio de la discusión de la propuesta gubernamental para aumentar significativamente el presupuesto para la guerra en Irán, Thune le dijo a CNN que no había hablado con el presidente en casi dos semanas.

Una situación que adquiere cada día mayor relevancia, en la medida que se acercan las elecciones fijadas para el próximo 3 de noviembre.

Las tensiones entre Trump y Thune se han ido incrementando en las últimas semanas, con el primero cuestionando públicamente la conducción del segundo en la Cámara Alta, sobre todo luego de que el Senado norteamericano rechazó discutir el proyecto de ley Save America.

En esa línea, el mandatario estadounidense incluso llamó a los militantes republicanos de MAGA para que dirigieran su molestia contra el líder republicano del Senado.

Al respecto, el senador republicano Jim Justice enfatizó que “tenemos que estar hablando de las victorias, hablando de lo locos que están los demócratas y, en cambio, nos estamos apuñalando entre nosotros“.

Qué es la ley Save America que quiere aprobar Trump

Pese al rechazo inicial por parte del líder de la mayoría republicana del Senado, Donald Trump está insistiendo en que la Cámara Alta apruebe la ley Save America.

De hecho, el mandatario norteamericano ha reiterado en múltiples ocasiones que la aprobación del cuerpo legal es una “emergencia nacional”.

No obstante, John Thune, ha argumentado que no ha sometido el proyecto a votación debido a que, según él, no cuenta con suficiente apoyo para su aprobación.

Según lo reportado por los medios estadounidenses, la ley Save America impuslada por el mandatario exigiría a las personas presentar una identificación con fotografía válida y una prueba de ciudadanía para votar en las elecciones, con el propósito de prevenir el fraude electoral.

Además, establecería un proceso para que aquellas personas cuyos nombres cambiaron, por ejemplo, tras contraer matrimonio, tengan que presentar documentos adicionales para verificar su identidad.

Se estima que cerca de 21 millones de estadounidenses no cuentan en la actualidad con documentos que prueben su ciudadanía, en tanto que 2,6 millones carecen de cualquier tipo de identificación oficial con fotografía.

Al respecto, los legisladores demócratas afirman que ese cuerpo legal priva del derecho al voto a los electores elegibles.