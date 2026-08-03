Vecinos de Angol acusan tardía Alerta SAE: llegó 7 horas después de desborde de río que inundó sus casas

Esto hizo que muchos vecinos tuvieran que esperar en los techos de sus viviendas la llegada de botes para poder concretar la evacuación.

AGENCIA UNO

El paso del sistema frontal por la Región de La Araucanía dejó como imagen el rescate de vecinos de Angol en botes para poder dejar sus viviendas inundadas, ante los desbordes de ríos.

Pero estas imágenes también trajeron los reclamos de los habitantes de Villa La Arboleda, los que acusaron que la Alerta SAE para evacuar la zona se activó con varias horas de retraso y cuando los caudales de los ríos Rehue y Vergara ya habían ingresado a sus hogares.

Según indicaron a La Tercera, sus casas comenzaron a inundarse a las 19:00 horas del sábado, pero la Alerta SAE para evacuar el sector llegó recién a las 02:04 horas del domingo, cuando los anegamientos ya estaban causando estragos en el barrio.

“La alarma llegó como a las 2.30 y yo evacué a las 4.30, cuando ya no se podía hacer nada. Teníamos el agua como a 60 centímetros dentro de la casa”, declaró uno de los afectados.

Esto hizo que muchos vecinos tuvieran que esperar en los techos de sus viviendas la llegada de botes para poder concretar la evacuación de la villa.

En tanto, el encargado provincial de Senapred en Malleco, Juan Pablo Figueroa, ratificó la Alerta SAE a las 02:28 horas del domingo: “Debido al desborde del río Rehue, desde Senapred Araucanía se ha emitido una alerta SAE por evacuación del sector Villa La Arboleda y Santa Teresita”.

Por su parte, se sumó un nuevo llamado de evacuación a 15.43 horas del domingo, esta vez en el sector de Las Rocas 2, por el desborde del río Vergara.

Según el balance de Senapred, Angol es la comuna de La Araucanía más afectada por el sistema frontal, con 251 personas damnificadas y 15 albergadas, con 72 viviendas con daño mayor y otras 65 con daño menor.