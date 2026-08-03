Lluvia en Santiago: cuándo y a qué hora vuelven las precipitaciones a la Región Metropolitana

Revisa los detalles del pronóstico del tiempo para esta semana en Santiago, donde se espera que haya un breve receso de lluvias.

Diferentes sistemas frontales se han hecho sentir en Santiago durante las últimas semanas, con importantes acumulados de lluvia en diferentes sectores de la Región Metropolitana.

No obstante, las precipitaciones darán un breve respiro a la capital en los próximos días, aunque ya se estima la fecha en que podrían caer gotitas nuevamente.

Bajo este contexto, el periodista especializado en meteorología de Mega, Alejandro Sepúlveda, enfatizó que habrá un cielo parcial en Santiago hasta el miércoles con temperaturas máximas que variarán entre los 18 °C y 16 °C.

Sin embargo, según su pronóstico del tiempo, afirmó que la lluvia podría volver durante la madrugada y la mañana del jueves 6 de agosto. En concreto, precisó que la probabilidad sería “entre las 2 de la mañana y las 9 de la mañana” de dicha jornada.

Lluvia en Santiago: el pronóstico del tiempo para esta semana

De acuerdo al portal Meteored, el martes se mantendrá nublado con temperaturas que rondarán los 9°C y los 17°C, muy similar a lo que se espera para el miércoles. A partir del jueves, el termómetro bajaría un poco para dar paso a una leve lluvia.

Para el resto de la semana, se prevé que la máxima se ubique en torno a los 11°C, con mínimas de entre 3°C y 5°C.