ACOT: los reparos de los alcaldes opositores en cita convocada por Kast y el trasfondo de su salida anticipada

Que alcaldes de signo opositor se retirasen antes de que culminara la reunión fue leído como síntoma de malestar. Municipios consultados por este medio desmintieron esta idea.

Sigue el despliegue del Gobierno por entrar en su nueva etapa una vez terminada, en teoría, la tramitación de la megarreforma. En la mañana de este martes, el presidente José Antonio Kast convocó a alcaldes de la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule a una cita en La Moneda para dar a conocer la su Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

Por cerca de dos horas se extendió la reunión, pues hubo una breve alocución del mandatario y otra más extensa del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau (REP). Junto con adelantar que la agenda de seguridad se trabajará con “bastante intensidad”, Kast destacó que este tema “es transversal y preocupa a toda la ciudadanía”.

Sin embargo, uno de los temas que más capturó la atención en la jornada fue que algunos alcaldes de oposición como Karina Delfino (PS), Matías Toledo (IND) y Tomás Vodanovic (FA) se retiraron antes de que la reunión terminara, supuestamente, a modo de protesta.

Consultados por EL DÍNAMO, desde la Municipalidad de Puente Alto explicaron que no respondió a una supuesta disconformidad, sino a que tanto el presidente como el ministro Arrau se habían retirado y que por ello, se entendió que la reunión se estaba terminando.

Una explicación similar ofreció el alcalde Vodanovic en respuesta a Emol. “Recibimos la invitación ayer, ajustamos agenda comprometida para asistir, lo hicimos de manera respetuosa y con ánimo de trabajo conjunto. Tras más de 1 hora y media, debí retirarme para cumplir con compromisos comunales previamente agendados, como lo tuvieron que hacer diversos alcaldes de todo el arco político. Di mis excusas al Presidente, no salí molesto ni nada parecido, y no di ningún tipo de declaración ni en off ni en on a ningún medio”, sostuvo en X.

Requeridos por este medio, la Municipalidad de Quinta Normal también negó que hubiese un trasfondo político en la salida de la alcaldesa Delfino, sino que se retiró por compromisos en la comuna.

Los reparos de Olmos y Toledo

Si bien su retiro no obedeció a un desacuerdo, el alcalde Toledo también dejó ver lo masivo de la convocatoria impidió que se discutiera la iniciativa a un nivel no comunal. “Las ideas o discusiones más a lo nacional se diluye entre tantas cosas, así que si bien se agradece el espacio, muchas veces no cumple el objetivo para el que tiene que ser empleado”, dijo.

Sobre la agenda de seguridad del Gobierno, mostró desacuerdo con la modificación a la Ley Antibarricadas. “Hay medidas bien buenas también que se están tomando, sin embargo si no hay un fortalecimiento del Poder Judicial, a tribunales, etcétera, no sacamos nada. Hay comunas que tienen 5 tribunales, por ejemplo familias, laborales, civiles, etcétera. Puente Alto no puede tener eso porque no tiene los recursos. Entonces creemos que la ley queda corta. También se habló de que se nos traspasa muchas veces la responsabilidad en materia de seguridad, pero no así los recursos”, añadió.

Por otra parte, el alcalde de La Cisterna, Joel Olmos (IND), si bien valoró la extensión de la flagrancia que contempla la agenda se declaró “profundamente decepcionado”, pues la iniciativa no incluye el levantamiento del secreto bancario, o medidas que fortalezcan la prevención del delito en niños y niñas u otras iniciativas relacionadas a las restricciones del ingreso de armas al país.