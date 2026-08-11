La cerrada defensa de Pablo Longueira a Andrés Chadwick: “Él es completamente inocente”

El extimonel de la UDI fue consultado por las investigaciones judiciales relacionadas a Chadwick.

El expresidente de la UDI Pablo Longueira salió en defensa de su otrora par del gremialismo Andrés Chadwick, a raíz de las investigaciones judiciales de las que éste es objeto.

En una entrevista concedida al programa Tolerancia Cero, Longueira fue consultado por la investigación judicial que enfrenta el exfiscal Manuel Guerra por cohecho agravado, prevaricación administrativa y violación de secretos mientras desempeñaba su cargo.

De hecho, chats recientemente develados por Reportea dan cuenta de que Andrés Chadwick, entonces ministro del Interior, daba seguimiento a causas judiciales sensibles para el entorno de Sebastián Piñera, mediante su asesor y socio, Luis Hermosilla, quien a su vez consultaba a Guerra por ellas.

Con todo, consultado al respecto Longueira aseveró el lunes: “Para mí Andrés Chadwick es completamente inocente, así de simple, lo conozco y sé que es inocente, así de claro y así de simple”.

“Me sorprende la rapidez del caso de Andrés Chadwick, ¿y no te sorprende a ti lo que pasó con las fundaciones? (…) Saquearon, ya se nos olvidó ya, entonces estamos preocupados de los Andrés Chadwick, no, si hay cosas mucho más graves (frente a las) que la fiscalía y el Consejo de Defensa del Estado no actúa”, dijo en alusión al caso Convenios.

Requerido por las gestiones que habría realizado Chadwick, Longueira insistió: “No, hasta ahora no he visto nada grave, que él haya hecho algo grave, no, para ser honesto, no”.

La cercanía de ambas figuras no es nueva. Hace un mes, Chadwick participó en el podcast de Pablo Longueira, pese a que hace al menos siete años se mantiene alejado de la vida pública luego de que se aprobara la acusación constitucional en su contra, por su responsabilidad política en el actuar de las Fuerzas Armadas y de Orden en el estallido social.

Chadwick también asistió a la cena de desagravio que la UDI organizó para Longueira luego de que fuera absuelto del caso SQM.