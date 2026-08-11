Ministerio de Salud pide renuncia a seremi en Región de Los Lagos: enfrentaba denuncias por Ley Karin

Evelyn Brintrup acumulaba nueve denuncias en su contra por acoso laboral, dos querellas y seis acciones de tutela en su contra.

La seremi de Salud de la Región Los Lagos, Evelyn Brintrup (UDI), tuvo que salir de su cargo este martes a petición de la cartera. Con ello, se elevan a 33 las autoridades regionales que han tenido que abandonar sus puestos en medio de controversias, incumplimiento de requisitos o por decisiones personales.

Mediante un breve comunicado, el Ministerio de Salud que dirige May Chomali (IND) agradeció a Brintrup “los servicios prestados durante estos meses” y además anunció que “oportunamente” se designará al seremi subrogante.

Según reveló Biobío hace dos semanas, la funcionaria acumulaba cinco denuncias por actos contemplados en la Ley Karin, contra el acoso laboral. Funcionarias de Llanquihue y Palena acusaron acciones administrativas arbitrarias y malos tratos de parte de la autoridad. En los últimos días el número de denuncia se elevó a nueve. También había dos querellas y seis acciones de tutela en su contra.

Tanto la Asociación de Funcionarios de la Seremi de Salud (Afusalud) como dirigentes regionales de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) habían presionado por su salida, aludiendo a las denuncias por Ley Karin que había en su contra.

Sobre estas denuncias, Brintrup se había limitado a decir que “acá hay una investigación que se tiene que hacer de manera exhaustiva por parte del Ministerio de Salud y que se comprueben los hechos”.

La exautoridad es enfermera y cuenta con un magister en Educación en Ciencias de Salud y un máster en gestión de proyectos. Fue electa concejal de Llanquihue y en 2024 intentó llegar a la alcaldía de esa misma comuna, sin éxito.