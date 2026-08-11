“Las políticas públicas tienen continuidad”: Alvarado explicó declaraciones de Kast sobre la Casen y respondió a Jackson

El biministro aclaró que como Gobierno buscan que la pobreza no disminuya solo con subsidios del Estado.

El biministro Claudio Alvarado salió en defensa del presidente José Antonio Kast de las críticas luego de sus declaraciones sobre la encuesta Casen.

En entrevista con T13 Radio señaló que “nos dijeron en la Casen anterior que la pobreza había disminuido y que la fórmula era a través de los subsidios, y fue el mismo Jorge Quiroz el que aclaró que había un error en la medición y que los números que se daban no correspondían, porque los parámetros para medir estaban excluyendo algunos“.

“Esa buena noticia que dieron en un minuto las autoridades, de que la pobreza había bajado y que la fórmula para bajarla era con más subsidios, duró una semana, y después no se habló más de este tema“, agregó.

Al respecto, Alvarado explicó que “los dichos del presidente son una situación de énfasis respecto a los resultados que arroja la encuesta Casen. Y la encuesta Casen señala que existe una disminución de la pobreza y que gran parte de esa disminución de la pobreza está influida por los subsidios del Estado como política pública, y eso está bien”.

Aún así, continuó, “lo que a nosotros nos gustaría es que también sea un factor importante la disminución de la pobreza, la contribución de ingresos propios de las familias. Por lo tanto, aquí no hay nada más que una situación de constatación de una realidad, de un hecho, de un resultado, cómo se genera y cómo a nosotros nos gustaría que se produzca”.

Alvarado respondió a Jackson

El biministro Alvarado también fue consultado por las críticas que le dedicó Giorgio Jackson al presidente Kast, donde cuestionó el hecho de que no fuera capaz de reconocer logros del expresidente Gabriel Boric, algo que para él es “bastante preocupante en términos del liderazgo que quiere representar”.

Al respecto, el secretario de Estado indicó que “la encuesta Casen entrega resultados de aplicación de políticas públicas y eso trasciende un gobierno, trasciende un presidente. Las políticas públicas tienen continuidad y la encuesta se aplica permanentemente, independientemente de quién gobierne“.